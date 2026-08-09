Midnight Mambas ฟอร์มแรงต่อเนื่อง คว้าชัย 4 นัดรวด ศึกบาสเยาวชน JB League 2026 รุ่น V

ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการ Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ในรุ่น V อายุ 12-13 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 2 ของการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมที่ผ่านมา
ไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์ที่สองตกเป็นของทีม Midnight Mambas ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและยอดเยี่ยม สามารถคุมจังหวะและเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสองวันติด โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่เฉือนเอาชนะ Black Panthers ไปได้อย่างสุดมันส์ 60-59 ส่งผลให้ทำสถิติเดินหน้าคว้าชัยชนะ 4 นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาล ขณะที่ทีมอื่นๆ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม รูปเกมดำเนินไปอย่างคู่คี่สูสีและลุ้นระทึกกันทุกควอเตอร์
สำหรับสรุปผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่สอง มีรายละเอียดสกอร์ดังต่อไปนี้
ผลการแข่งขันวันที่ 8 สิงหาคม 2569
Electric Eagles 48 - 58 Black Panthers
Midnight Mambas 54 - 45 Shadow Sharks
Arctic Wolves 45 - 53 Rhino Chargers
Iron Dragons 48 - 55 Golden Raptors
ผลการแข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2569
Golden Raptors 50 - 48 Arctic Wolves
Rhino Chargers 45 - 40 Iron Dragons
Shadow Sharks 70 - 60 Electric Eagles
Black Panthers 59 - 60 Midnight Mambas
แฟนกีฬาสามารถร่วมลุ้นและให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันสัปดาห์ต่อไป พร้อมติดตามข่าวสาร ไฮไลต์การแข่งขัน และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Amarin TV Online รวมถึงช่องทางอย่างเป็นทางการของ JB League ได้ตลอดทั้งฤดูกาล
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตามช่องทางต่อไปนี้
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Youtube : Junior Ballers League Thailand
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