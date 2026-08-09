“มาดามแป้ง” จัดให้ ลดค่าตั๋ว 100 บาททุกที่นั่ง บอลอาเซียนคัพรอบตัดเชือก

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานงานกับ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ในการปรับราคาค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือ อาเซียน คัพ 2026 เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับแฟนบอลชาวไทย และเข้าใจถึงสภาพเศรฐกิจ ปัจจุบัน ในการให้แฟนบอลได้เข้าร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในราชมังคลากีฬาสถาน โดยลดราคา 100 บาท ทุกโซนที่นั่ง
สำหรับ ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขัน อาเซียน คัพ รอบรองชนะเลิศ จะเปิดจำหน่าย ทาง ticketmaster.co.th เช่นเดิม พร้มกันในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 โดยมีราคาค่าตั๋วดังนี้
โซน W1 ราคา 500 บาท (ระบุที่นั่ง)
โซน AWAY ราคา 500 บาท
โซน E1 ราคา 400 บาท
โซน W2-W3 ราคา 300 บาท
โซน E2-E3 ราคา 250 บาท
โซน S-N ราคา 200 บาท
ด้านโปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบรองชนะเลิศ มีดังนี้
วันที่ 15 สิงหาคม 2569 สิงคโปร์ พบ ไทย เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ จาลัน เบซาร์ สเตเดียม และ วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ไทย พบ สิงคโปร์ เวลา 20.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now