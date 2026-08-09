“กวินธิดา” หลานย่าโมคว้าแชมป์หวดเคเคยูจูเนียร์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ดาวรุ่งวัย 16 จากนครราชสีมา กวินธิดา ชุ่มชิด หวดเอาชนะ ศศิธารินทร์ อัคเสิน เจ้าถิ่นขอนแก่น 5-3,4-2 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน “เคเคยู จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2026” ที่สนามเทนนิสสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 ซึ่งหลังจบการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัลปิดการแข่งขัน
สรุปผลรอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภท ดังนี้ ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี อนันดา นวลตา(มุกดาหาร) ชนะ ธชย พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) 1-4,4-2,1-0(6), หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี กวินธิดา ชุ่มชิด (นครราชสีมา) ชนะ ศศิธารินทร์ อัคเสิน (ขอนแก่น) 5-3,4-2, ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ณดล พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) ชนะผ่าน ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) เพราะศุภกรไปแข่งไอทีเอฟจูเนียร์ ที่กรุงเทพฯ, หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ณัฐนิชา พิสสาพิมพ์(ขอนแก่น) ชนะ ลภัสรดา ไป่ทาฟอง(ขอนแก่น) 4-1,4-1, ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ(อำนาจเจริญ) ชนะ ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์(เพชรบุรี) 6-3,6-3, หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี นงนภัส โอฬารกิจเรืองชัย(ขอนแก่น) ชนะ ญาณิศา ศรีคลัง(ขอนแก่น) 5-3,4-2
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ธีธัช ภูวไพรศิริศาล(ขอนแก่น) ชนะ ปริญญ์ ศิริธนะพล(ขอนแก่น) 1-4,4-2,1-0(5), หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ญาภา แสนทรงศักดิ์(ขอนแก่น) ชนะ ชนิชา มาตรวังแสง(ขอนแก่น) 1-4,4-1,1-0(2), ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี ธรรศกร ทองมี(บุรีรัมย์) ชนะ ภูมิพัฒน์ ตั้นภูมี(ขอนแก่น) 4-5(4),4-2,1-0(9), หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี นาราชา ฉลวยแสง(อุดรธานี) ชนะ ชัญญานุช อุปสาร(ขอนแก่น) 0-4,5-3,1-0(7), ชายคู่อายุไม่เกิน 18 ปี ธชย พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น)/อนันดา นวลตา(มุกดาหาร) ชนะ ธนพล รัตนสมบัติ(ขอนแก่น)/พลเดช ระภาพันธ์(มหาสารคาม) 4-0,4-1