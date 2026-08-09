แฟนลูกยางโวย เกมไทย-เวียดนาม สนามคนแน่นจนไร้ที่นั่ง ตั้งคำถามเหตุใดขายบัตรเกินความจุ

แฟนวอลเลย์บอลรายหนึ่งโพสต์ภาพบรรยากาศภายในสนามแข่งขันที่เชียงใหม่ ระบุถึงปัญหาการจัดสรรที่นั่ง หลังเดินหาที่นั่งอยู่นาน แต่กลับไม่สามารถหาที่นั่งได้ แม้จะมีบัตรเข้าชมอยู่ในมือ ในเกมส่งท้ายสนาม 2 ศึกวอลเลย์บอลหญิง ซีวี คัพ 2026 ที่เชียงใหม่
เจ้าของโพสต์ตั้งคำถามถึงระบบบริหารจัดการ พร้อมระบุในลักษณะว่า “มีตั๋วแต่ไม่มีที่นั่ง เดินวนหาเกือบชั่วโมง” และสงสัยว่าหากรู้ว่ามีแฟนกีฬาจำนวนมาก เหตุใดจึงยังมีการจำหน่ายบัตรเกินจำนวนที่นั่งที่รองรับได้
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นแฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากเต็มอัฒจันทร์ ขณะที่บริเวณด้านหน้าสนามก็มีผู้ชมจำนวนไม่น้อยยืนหรือหาที่นั่งกันอยู่ ทำให้ประเด็นเรื่อง การจัดการที่นั่งและจำนวนบัตรเข้าชม ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเกมบิ๊กแมตช์ ไทย พบ เวียดนาม ที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาจำนวนมาก