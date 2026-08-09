หมู ปากน้ำ ล้มมือ 1 โลก “จัดด์ ทรัมป์” ศึกไชน่าโอเพ่น

สนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1,205,000 ปอนด์(ประมาณ 53 ล้านบาท) ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 69 ที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.69 การดวลคิวในรอบ 32 คน ซึ่ง “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ อันดับ 45 ของโลกชาวไทย โคจรมาพบกับศึกหนักอย่าง จัดด์ ทรัมป์ อันดับ 1 ของโลกจากอังกฤษ ที่เพิ่งคว้าแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ส 2026 มาหมาดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แม้ชื่อชั้นและอันดับโลกจะเป็นรอง แต่แมตช์นี้ หมู ออกคิวได้ดีเกินคาด ก่อนจะโค่น จัดด์ ทรัมป์ ไปอย่างเหลือเชื่อ 6-3 เฟรม นับเป็นการชนะ จัดด์ หนที่ 2 จากการพบกันทั้งหมด 10 คร้้ง
ส่งผลให้ หมู ปากน้ำ ผ่านเข้ารอบ 16 คนไปรอพบผู้ชนะระหว่าง รอนนี่ โอซัลลิแวน อันดับ 14 ของโลกจากอังกฤษ กับ แจ๊คสัน เพจ อันดับ 39 ของโลกจากเวลส์ต่อไป