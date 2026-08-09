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"ฟาโรห์" ระเบิดฟอร์มปราบมือวาง ฉลุยคัดหวด "เวิลด์ เทนนิส เจ30"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (เวิลด์เทนนิส) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) โดยจัดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค. 2569 ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อคัดเอานักกีฬาชาย 8 คน และหญิง 8 คน ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ สำหรับคู่ที่น่าสนใจ ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ฟาโรห์ โกวิทวัฒนชัย เยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชุดปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลก พบกับ ฮิวโก้ เบลีย์ จากเนเธอร์แลนด์ วัย 15 ปี มือ 3825 เยาวชนโลก และยังเป็นมือวาง 6 ของรอบคัดเลือก

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ฟาโรห์ โชว์ฟอร์มได้ดีในเซตแรก เอาชนะได้แบบขาดลอย 6-1 ส่วนเซตสอง แม้คู่แข่งขันจะพยายามสู้ แต่ ฟาโรห์ ไม่ยอมพลาด และสามารถเก็บชัยได้อีกเซต สรุป ฟาโรห์ ชนะ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 6-4 ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ไปชิงตั๋วเมนดรอว์กับ เจียน จ้าว-หง จากไต้หวัน ที่ชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ มือวาง 10 ของไทย 2-0 เซต 6-3, 6-3

ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทย มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (วาง 14) ชนะ หลี่ อลิเซีย จือจิ่งหาน (จีน) 6-3, 6-3, นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ ชนะ แอมเบอร์ พอลลาร์ด (4-ออสเตรเลีย) 6-3, 6-1, ธนภรณ์ ก้อนศิลา ชนะ ยูริโกะ มิจิฮิโระ (6-ญี่ปุ่น) 6-3, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ ชนะ หยาง รั่วฉิง (7-จีน) 6-1, 6-1

ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ ชนะ ทิโมธี เวคเคอร์ลิน (สวิตเซอร์แลนด์) 6-3, 6-0, พลวรรธน์ พยุงวงษ์ ชนะ เดแคลน ซึน เฮย์โล (ฮ่องกง) 6-2, 6-4, ยองเจ ทองรุ่ง ชนะ หลิน หยู่ฉี (จีน) 6-2, 6-3, อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ ชนะ ฌาคส์ รูเป (11-นิวซีแลนด์) 6-3, 6-3