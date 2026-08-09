อินฟลูฯจีนสายกิน น้ำหนัก 171 กก. ชาเลนจ์ตัวเอง ปีนเขาหวังลดหุ่น สุดท้ายหมดแรงกู้ภัยต้องหามลง

ชาวโซเชียลวิจาร์ณสนั่น เมื่อ เหลียงจื่อ อินฟลูเอนเซอร์สายกินชาวจีนวัย 33 ปี ที่มีน้ำหนักตัวกว่า 171.5 กิโลกรัม และมีค่า BMI สูงถึง 61.8 ทำคอนเทนต์ท้าทายตัวเองด้วยการเดินขึ้น "เขาเอ๋อเหมยซาน" มณฑลเสฉวน เพื่อออกกำลังกายลดน้ำหนัก
แต่ภารกิจนี้ไปไม่ถึงฝัน! เจ้าตัวเกิดหมดแรงและมีอาการคล้ายฮีตสโตรกกลางทาง ระหว่างเดินต้องมีเพื่อนช่วยประคองไหล่ และอีก 2 คนต้องใช้ไม้ไผ่ช่วยพยุงหน้าท้อง จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้ามาช่วยเหลือหามลงจากเขา
งานนี้ทัวร์ลงยับ ชาวเน็ตและสื่อจีนตั้งคำถามว่า นี่คือการลดน้ำหนักจริงๆ หรือแค่ "หาทำคอนเทนต์เรียกยอดวิว" โดยใช้ชีวิตตัวเองความเสี่ยง แถมยังเปลืองทรัพยากรเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยไม่จำเป็น พร้อมเตือนสติสายคอนเทนต์ ยอดวิวเพิ่มได้ แต่ไม่ควรเพิ่มภาระให้กู้ภัย