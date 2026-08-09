อินเดีย พร้อมจัดแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 “คุณหญิงปัทมา” ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ ในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก เผย อินเดีย พร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 วันที่ 17-23 สิงหาคม 2569 ที่กรุงนิวเดลี โดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่ง คุณหญิงปัทมา จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) ในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก กล่าวว่า ฝ่ายจัดการแข่งขันของอินเดีย และสหพันธ์แบดมินตันโลก ได้ทำงานร่วมกัน ในการปรับปรุงสถานที่และมาตรการควบคุมสัตว์ เป็นที่เรียบร้อย ทำให้พร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ ชิงแชมป์โลก 2026 ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2569 ที่กรุงนิวเดลี
“ผู้จัดงานในกรุงนิวเดลี และสหพันธ์แบดมินตันโลก ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่และมาตรการควบคุมสัตว์เพื่อให้การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้ว โดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขันแบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในเมืองเดียวกัน” คุณหญิงปัทมา กล่าว
นอกจากนี้ คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า ตนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 ประเภทบุคคลรายการสูงสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลก ที่รวบรวมนักแบดมินตันชั้นนำจากทั่วโลกมาชิงความเป็นหนึ่ง ด้วย ถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดรายการหนึ่งของวงการแบดมินตันโลก ซึ่งตนจำเป็นต้องรับผิดชอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
”ในช่วงก่อนเริ่มและวันแรก ๆ ของการแข่งขัน ยังมีกิจกรรมสำคัญเพิ่มเติมที่ปัทมา ในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ต้องเข้าร่วม ด้วยการใช้กีฬาเป็นพลังสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสหพันธ์แบดมินตันโลก ร่วมกับ มูลนิธิรีไลแอนซ์ ประธาน คือ นิตา แอมบานี เพื่อนไอโอซีด้วยกัน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมการแข่งขันครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ให้เห็นนักกีฬาระดับโลก เป็นแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาโค้ชแบดมินตันในอินเดีย และต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคมผ่านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม” คุณหญิงปัทมา กล่าว