TGS Charity Run 2026 ระดมทุนกว่า 7 แสนบาท มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัด TGS Charity Run 2026 สุดประทับใจ ระดมทุน 7.38 แสนบาท มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล TGS Charity Run 2026 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 ณ หอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางนักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,700 คน
ด้าน นางอารดา เฟื่องทอง อุปนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และส่งเสริมการรวมพลังทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรม หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 588,825 บาท ได้ส่งมอบให้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ขณะที่มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมสมทบเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท ทำให้มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 738,825 บาท
กิจกรรม TGS Charity Run 2026 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร โดยเส้นทางเริ่มต้นจากหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ไปยังท่าบางศรีเมือง ก่อนกลับตัวและมุ่งหน้ากลับมาเข้าเส้นชัยที่หอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและประทับใจของผู้เข้าร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกประทับใจกับการจัดงานในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายและสัมผัสเส้นทางวิ่งที่สวยงามแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้งสุขภาพที่ดีและประโยชน์ต่อสังคม พร้อมยืนยันว่า หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป จะกลับมาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีกอย่างแน่นอน