ประกาศศักดา! ตัวแทน JB League รุ่นอายุ 11 ปี คว้าอันดับ 3 ศึก World Youth Championship 2026 ที่สิงคโปร์
ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามและน่าประทับใจสำหรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนตัวแทนจาก Junior Ballers League หรือ JB League Selection รุ่นอายุ 11 ปี ที่เดินทางไปร่วมสู้ศึกในรายการระดับนานาชาติ โดยการแข่งขัน World Youth Championship 2026 ที่ประเทศสิงคโปร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2026 อย่างยิ่งใหญ่ มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง 145 ทีม จาก 14 ประเทศ ตั้งแต่รุ่นอายุ 10 ไปจนถึง 23 ปี
ผลงานของตัวแทนจาก JB League ในรอบแรกทำได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการโชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะ 3 นัดรวด เริ่มตั้งแต่นัดประเดิมสนามที่ถล่มเอาชนะทีม GnG จากฮ่องกง ไปด้วยสกอร์ 58-9 ต่อด้วยการเอาชนะทีม ISLA United จากฟิลิปปินส์ 77-15 และปิดท้ายรอบแรกด้วยการคว่ำทีมเจ้าภาพ SBA จากสิงคโปร์ 50-23 ส่งผลให้ JB League Selection รุ่นอายุ 11 ปี คว้าแชมป์ของกลุ่ม 1 และตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของ Division 1 ได้สำเร็จ
ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ตัวแทนจากไทยต้องโคจรมาพบกับทีมแกร่งอย่าง ACC Jr Dragons จากฟิลิปปินส์ รูปเกมเป็นไปอย่างสนุกสูสี ก่อนที่ JB League จะพ่ายไป 44-57 ทำให้ต้องไปลุ้นในรอบชิงอันดับ 3 กับอีกหนึ่งตัวแทนจากฟิลิปปินส์อย่างทีม Xavier ซึ่งนักกีฬาเยาวชนไทยสามารถรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม เบียดเอาชนะไปได้อย่างสุดมันส์ด้วยสกอร์ 46-41
ชัยชนะในนัดชิงอันดับ 3 ส่งผลให้ทัพนักกีฬา JB League Selection รุ่นอายุ 11 ปี สามารถคว้าอันดับ 3 กลับประเทศไทยได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าและเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไปในอนาคต