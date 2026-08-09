มาเลเซียแห่ยิ่งใหญ่ “อาลีฟ” ต้อนรับสมเกียรติเหมือนฮีโร่โอลิมปิก หลังสร้างประวัติศาสตร์แชมป์โลกวันมวยไทย

ยังคงเป็นกระแสฟีเวอร์ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ หรือ อะหมัด นูร์ อีมาน อาลีฟ ราคิบ ยอดนักชกดาวรุ่งลูกครึ่งมาเลเซีย-ไทย วัย 22 ปี ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการก้าวขึ้นเป็น แชมป์โลก ONE Championship คนแรกของประเทศมาเลเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล หลังน็อคตำนานอย่าง สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ในศึกใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
กระแสความร้อนแรงของ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ฮีโร่แผ่นดินเสือเหลืองยังคงไม่แผ่ว เมื่อล่าสุดแฟนๆหมัดมวยและชาวเมืองกลันตันร่วมใจกันจัดงาน "Hero's Welcome" หรือขบวนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้สร้างความภาคภูมิใจของชาติ และให้ประชาชนชาวกลันตันได้เข้ามาสัมผัสตัวจริง ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ และร่วมยินดีกับเข็มขัดแชมป์โลกผืนประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางรอยยิ้มและบรรยากาศการฉลองที่ยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากการต้อนรับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก
นอกเหนือจากความสำเร็จบนสังเวียนแล้ว อาลีฟ ยังสร้างความประทับใจและได้ใจแฟนๆ ทั่วประเทศ ด้วยการนำเงินรางวัลและเงินโบนัสก้อนโตจากการชนะน็อก รวมถึงโบนัสพิเศษ 1.7 ล้านบาท ไปสมทบทุนซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ในเมืองรันเตาปันจัง มูลค่ากว่า 1 ล้านริงกิต หรือประมาณ 8 ล้านบาท เพื่อเป็นของขวัญตอบแทนความรักและความเสียสละของคุณพ่อคุณแม่ที่ผลักดันเขามาตั้งแต่เด็ก
ภาพ : aliff_rakib