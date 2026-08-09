ทีมเทนนิสเด็กไทยจบอันดับ 14 ของโลก ศึกเยาวชนโลกยู-14

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ศึกคอร์ทดิน ในรายการ "2026 เวิลด์ เทนนิส โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ จูเนียร์ ทีม ไฟนอลส์" รอบสุดท้ายของโลก ณ สาธารณรัฐเช็ก เมื่อคืนวันที่ 8 ส.ค. 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย
รอบจัดอันดับ 13-14 ทีมไทย พบกับ ทีมอียิปต์ โดยคู่แรก เดี่ยวมือสอง "น้องอันปัน" ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล แพ้ เดวิด ฟาดี นาบิล 0-2 เซต 1-6, 3-6 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง "น้องเเทน" วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ แพ้ ยูเซฟ นาบิล 1-2 เซต 6-4, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 4-10 ขณะที่ประเภทคู่ ไม่มีการแข่งขัน สรุป ทีมไทย แพ้ ทีมอียิปต์ 0-2 คู่ ทำให้จบที่อันดับ 14 ของโลก ขณะที่ ทีมอียิปต์ ได้อันดับ 13
สำหรับผลการแข่งขันรอบจัดอันดับทั้งหมด มีดังนี้ อันดับ 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ ชนะ บราซิล 2-1 คู่, อันดับ 3-4 ออสเตรเลีย ชนะ บัลแกเรีย 2-0 คู่, อันดับ 5-6 สโลวาเกีย ชนะ สหราชอาณาจักร 2-1 คู่, อันดับ 7-8 โคลอมเบีย ชนะ สหรัฐฯ 2-1 คู่, อันดับ 9-10 ญี่ปุ่น ชนะ แคนาดา 2-0 คู่, อันดับ 11-12 โมร็อกโก ชนะ ฝรั่งเศส 2-1 คู่, อันดับ 13-14 อียิปต์ ชนะ ไทย 2-0 คู่ และอันดับ 15-16 อินโดนีเซีย ชนะ เช็ก 2-1 คู่
"โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า รายการนี้เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของโลก นักกีฬาไทยได้มีโอกาสเข้าแข่งขัน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และทุกแมทช์ที่ผ่านมา นักกีฬาไทยทุกคนสู้เต็มที่ พยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกๆวัน
ทั้งนี้ ตนในฐานะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ ขอขอบใจนักกีฬา และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด สิ่งสำคัญขอขอบคุณ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ทุกคน และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
"ในรอบแรก ซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมด ทีมไทยอยู่ร่วมกับ บราซิล กับ ออสเตรเลีย ซึ่งได้อันดับ 2 และ 3 ของโลกตามลำดับ ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่ดีครับ"
อนึ่ง คณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย, นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เทรนเนอร์ ส่วนนักกีฬา ได้แก่ "น้องอันปัน" ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล "น้องเเทน" วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ และ "น้องเดนิส” เดนิส เขียวรักษา
รอบจัดอันดับ 13-14 ทีมไทย พบกับ ทีมอียิปต์ โดยคู่แรก เดี่ยวมือสอง "น้องอันปัน" ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล แพ้ เดวิด ฟาดี นาบิล 0-2 เซต 1-6, 3-6 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง "น้องเเทน" วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ แพ้ ยูเซฟ นาบิล 1-2 เซต 6-4, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 4-10 ขณะที่ประเภทคู่ ไม่มีการแข่งขัน สรุป ทีมไทย แพ้ ทีมอียิปต์ 0-2 คู่ ทำให้จบที่อันดับ 14 ของโลก ขณะที่ ทีมอียิปต์ ได้อันดับ 13
สำหรับผลการแข่งขันรอบจัดอันดับทั้งหมด มีดังนี้ อันดับ 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ ชนะ บราซิล 2-1 คู่, อันดับ 3-4 ออสเตรเลีย ชนะ บัลแกเรีย 2-0 คู่, อันดับ 5-6 สโลวาเกีย ชนะ สหราชอาณาจักร 2-1 คู่, อันดับ 7-8 โคลอมเบีย ชนะ สหรัฐฯ 2-1 คู่, อันดับ 9-10 ญี่ปุ่น ชนะ แคนาดา 2-0 คู่, อันดับ 11-12 โมร็อกโก ชนะ ฝรั่งเศส 2-1 คู่, อันดับ 13-14 อียิปต์ ชนะ ไทย 2-0 คู่ และอันดับ 15-16 อินโดนีเซีย ชนะ เช็ก 2-1 คู่
"โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า รายการนี้เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของโลก นักกีฬาไทยได้มีโอกาสเข้าแข่งขัน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และทุกแมทช์ที่ผ่านมา นักกีฬาไทยทุกคนสู้เต็มที่ พยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกๆวัน
ทั้งนี้ ตนในฐานะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ ขอขอบใจนักกีฬา และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด สิ่งสำคัญขอขอบคุณ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ทุกคน และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
"ในรอบแรก ซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมด ทีมไทยอยู่ร่วมกับ บราซิล กับ ออสเตรเลีย ซึ่งได้อันดับ 2 และ 3 ของโลกตามลำดับ ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่ดีครับ"
อนึ่ง คณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย, นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เทรนเนอร์ ส่วนนักกีฬา ได้แก่ "น้องอันปัน" ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล "น้องเเทน" วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ และ "น้องเดนิส” เดนิส เขียวรักษา