วินด์เซิร์ฟไทยคว้า 1 แชมป์และ4 รองแชมป์ศึกเทคโน 293 เอเชีย

ทัพโต้คลื่นไทยฟอร์มเฉียบคว้า 1 แชมป์ และ 4 รองแชมป์ ศีกวินด์เซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชีย “เทคโน 293 เอเชียนแชมเปียนชิพ 2026” ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
ตามที่ สมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ประเภทเทคโน 293 จำนวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชีย “เทคโน 293 เอเชียนแชมเปียนชิพ 2026” ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2569 นั้น
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า หลังการแข่งขันปรากฏว่าทีมโต้คลื่นไทยทำผลงานเยี่ยมคว้ามาได้ 1 แชมป์ และ 4 รองแชมป์ ดังนี้ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี “ปาล์ม” ศุภชัย เชื้อตาทอง จบอันดับ 1 คว้าแชมป์มาครอง ส่วน “ปาร์ค” ศุภโชค เชื้อตาทอง จบอันดับ 2/ รุ่นทั่วไปชาย “จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท จบอันดับ 2/ รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี “อุ๋งอิ๋ง” กรกัญญา ปานทอง จบอันดับ 2
รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี “วีนัส” พรภวิษย์ บุตรเต จบลำดับ 5, ”จอย“ วรรณิดา วินทะชัย จบอันดับ 6, ”ต้า“ ณัชธิดา วิโค จบอันดับ 11/ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 17 ปี “บิว” อิทธิพล ยมจินดา จบอันดับ 2 และ “เก่ง” ภูชิต ชังคะนาก จบอันดับ 11 โดยมี อรัญ หอมระรื่น และ เสกสรร ขุนทอง รับหน้าที่ผู้ฝึกสอน
สำหรับรายการนี้สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ใช้เป็นการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ในเดือนตุลาคมนี้ ที่ประเทศเซเนกัล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ในปีหน้า ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากสนามแข่งขันครั้งนี้เป็นสนามเดียวกับที่จะชิงชัยในซีเกมส์ด้วย