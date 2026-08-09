“นฤมล” กระชาก 2 ทอง 1 เงิน ประเดิมทองแรกให้ทีมไทยศึกยกเหล็กยุวชนและเยาวชนเอเชีย

นฤมล วงษ์หาจักร งัดฟอร์มเด็ดกระชาก 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม ในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ประเดิมทองแรกให้กับทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจาก นางสาวนฤมล วงษ์หาจักร รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม กลุ่มเอ
เริ่มต้นท่าสแนทช์ สาวไทยโชว์ฟอร์มสวย เรียกเหล็ก 73, 75, 77 กิโลกรัม ตามลำดับ ยกผ่านได้ทั้งหมด คว้าเหรียญเงินมาครอง และเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพไทยในรายการนี้
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก นฤมล ยกผ่านครั้งแรกแบบสบายๆ ที่ 98 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 101 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น 105 กิโลกรัม แม้จะดันเหล็กขึ้นเหนือศรีษะได้ แต่ท่ายกไม่ถูกต้อง ทำให้สถิติท่านี้อยู่ที่ 101 กิโลกรัม ยังเพียงพอจะกระชากเหรียญทองให้ทัพไทยสำเร็จ พร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 178 กิโลกรัม รับเหรียญทองเช่นกัน
ด้าน แองเจลีน โคโลเนีย จากฟิลิปปินส์ ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 80 กิโลกรัม และ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 93 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 173 กิโลกรัม ส่วน อเล็กซานดรา แอน ดิอาซ จากฟิลิปปินส์ ได้ 2 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 77 กิโลกรัม (นฤมล ยกทำสถิติได้ก่อน), น้ำหนักรวม 169 กิโลกรัม ขณะที่ ฮอย กา จากเวียดนาม ได้ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 93 กิโลกรัม (แองเจลีน ยกทำสถิติได้ก่อน)
ขณะที่ รุ่นยุวชนชาย 60 กิโลกรัม กลุ่มบี กฤติพงษ์ ทศหล้า ยกท่าสแนทช์ ทำสถิติ 101 กิโลกรัม จบอันดับ 8, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 124 กิโลกรัม จบอันดับ 8 , น้ำหนักรวม 225 กิโลกรัม จบอันดับ 7 ด้าน เจริค ไอคอน คาสโตร จากฟิลิปปินส์ เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 115 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 144 กิโลกรัม ทำสถิติใหม่ยุวชนเอเชีย โดยทำลายสถิติมาตรฐานที่วางไว้ 143 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 260 กิโลกรัม