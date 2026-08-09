“ซุปเปอร์เล็ก” รับจำใจ ยอมพ่าย TKO เพื่อเซฟร่างกาย

"ยอดมวยบุรีรัมย์" ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เคลื่อนไหวโพสต์เปิดใจอย่างเป็นทางการ หลังเกิดอาการบาดเจ็บหัวเข่าพลิกอย่างรุนแรงในยกที่ 2 จนต้องยอมยุติการชก พ่าย TKO ให้กับ อับดุลลา ดายาคาเอฟ นักชกหมัดดุจากรัสเซีย ในศึก The Inner Circle 25 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ซุปเปอร์เล็ก เปิดใจผ่านเฟซบุ๊กถึงวินาทีดังกล่าวบนสังเวียนว่า “ขอโทษทุกคนที่รอเชียร์ผม จากใจจริงในไฟต์นี้ อย่างที่ทุกคนเห็นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมคนหนึ่งเวลาชกไม่เคยยอมใครง่ายๆ พยายามฝืนถึงสองครั้ง แต่มันรับน้ำหนักไม่ได้จริงๆ เพราะผมรู้ตัวเองดีที่สุด เชฟตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเชฟไม่ไหวต้องยอมปล่อยเพื่อจะรักษาไม่ให้มันเป็นหนักกับอาการแบบนี้ ขอบคุณทุกเสียงเชียร์ ขอบคุณทุกกำลังใจ แล้วผมจะกลับมา"
ทั้งนี้ผลตรวจยืนยันหลัง ซุปเปอร์เล็ก มีอาการเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL) ฉีกขาด และเตรียมเข้ารับการผ่าตัดด่วนจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้ ซึ่งเจ้าตัวจำเป็นต้องพักรักษาและฟื้นฟูร่างกายเป็นเวลานาน ทำให้แผนป้องกันแชมป์แชมป์คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Championship ที่ได้วางคิวไว้ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ มีโอกาสสูงที่จะต้องเลื่อนออกไป