อาร์เซนอลคว้า "บรูโน" 75 ล้านปอนด์ เซ็นสัญญา 4 ปี

อาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คว้า บรูโน กิมาเรส กัปตันทีม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เรียบร้อยแล้ว ค่าตัว 75 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,340 ล้านบาท)
บรูโน แสดงออกชัดเจนต้องการร่วมทีม "เดอะ กันเนอร์ส" ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อน
กองกลางดีกรีทีมชาติบราซิล เซ็นสัญญา 4 ปี บวกอ็อปชันขยายอีก 12 เดือน ยอมรับเป็นการอำลา "เดอะ แม็กพายส์" เป็นตัดสินใจลำบากสุดครั้งหนึ่งของชีวิต
"การย้ายทีมเป็นเรื่องยากมาก เพราะ นิวคาสเซิลฯ มีความหมายต่อผม แต่ผมต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของชีวิต ผมคิดว่าพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายใหม่"
บรูโน ออกจากเทรนนิงแคมป์ของ นิวคาสเซิล ที่ลา มังกา ประเทศสเปน เพื่อจัดการเรื่องการย้ายทีม หลัง 2 สโมสรตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว
มิดฟิลด์วัย 28 ปี ย้ายจาก โอลิมปิก ลียง สูถิ่นเซนต์ เจมส์ ปาร์ก เดือนมกราคม 2022 สมัย "สาลิกาดง" และมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับทีม ยุคเอ็ดดี ฮาว เข้าร่วม ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2 ครั้ง ปี 2023 กับ 2025
บรูโน เป็นกัปตันทีม นิวคาสเซิลฯ คนแรก ชูถ้วยแชมป์การแข่งขันในประเทศรอบ 70 ปี หลังเอาชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 ศึกคาราบาว คัพ รอบชิงชนะเลิศ ปี 2025