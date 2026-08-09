True Digital Park เนรมิต Skytrack จัดอีเวนต์ใหญ่ "Be aLife : Move Out Loud"

กรุงเทพฯ – ท่ามกลางกระแสการดูแลสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โครงการ "Be aLife" ประกาศจัดอีเวนต์ใหญ่แห่งปี "Be aLife : Move Out Loud" ยกระดับความสำเร็จจากปี 2025 ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันอย่างล้นหลาม สู่การสร้างสรรค์คอมมูนิตี้บนพื้นที่จริง โดยนำเทรนด์กีฬาไวรัลระดับโลกมาย่อสเกลเป็น "MINI Functional Fitness Racing" จัดแข่งขันแบบ Sportainment เต็มรูปแบบ ณ True Digital Park (TDPK) ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 นี้
การแข่งขัน "Be aLife : Move Out Loud" มีกำหนดจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม ได้แก่ วันที่ 8, 15, 22 และ 29 สิงหาคม 2569 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1,000 คนตลอดทั้งแคมเปญ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพผ่านรูปแบบกีฬาไวรัลระดับโลกที่ผสมผสานการวิ่งบน Skytrack เข้ากับฐานกิจกรรม
ดร.จิระพงศ์ พิพัฒนภิวงศ์ ประธานผู้อำนวยการ ผู้บริหาร True Digital Park ได้กล่าวถึงความพร้อมและวิสัยทัศน์เบื้องหลังโปรเจกต์นี้ว่า “ความตั้งใจหลักของเราคือการทำให้ True Digital Park เป็นมากกว่าพื้นที่ทำงาน แต่ต้องเป็นคอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เราจึงต่อยอดแคมเปญ Be aLife : Move Out Loud เพื่อเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นเสมือน 'สนามเด็กเล่นของผู้ใหญ่' ที่ทุกคนสามารถมาสนุกกับการออกกำลังกายในรูปแบบ Sportainment ได้อย่างลงตัว ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่เราเตรียมความพร้อมไว้สูงสุด ทั้งโซน Skytrack และลานกิจกรรมหลักทำให้เราสามารถรองรับการแข่งขันได้อย่างไร้รอยต่อ เราพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาสายแข็ง หรือพนักงานออฟฟิศ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมของคนรักการออกกำลังกายที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”
ความโดดเด่นของกิจกรรมนี้คือการทลายกำแพงการออกกำลังกายที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องยาก ด้วยคอนเซปต์ของงานคือการเปิดกว้างสำหรับทุกคน "ไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ก็ร่วมสนุกได้" ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องการปลดปล่อยความเครียด กลุ่มเพื่อนที่มองหากิจกรรมสุดสัปดาห์ หรือนักกีฬาที่ต้องการท้าทายขีดจำกัดของตนเอง สำหรับไฮไลต์การแข่งขัน ผู้เข้าร่วมจะได้ท้าทายความสามารถสลับกันระหว่าง 2 โซนหลัก ได้แก่ The RUN การวิ่งบน Skytrack ลู่วิ่งลอยฟ้า ระยะทาง 540 เมตรต่อรอบ และ The FIT CHALLENGE 5 ฐานกิจกรรมไฮไลต์ (SkiErg, Rowing, Kettlebell Swing, Sandbag Lunges, Dumbbell Thruster) แข่งขันสลับกันจนครบ 5 รอบ รวมระยะทางวิ่ง 2.7 กิโลเมตร โดยตัดสินผู้ชนะจากคะแนนรวม ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งประเภทเดี่ยว (แบ่งตามรุ่นอายุ 16-50 ปีขึ้นไป) และประเภททีม ชาย-หญิง 2 คน และเปิดกว้างสำหรับความหลากหลาย อาทิ ทีมผสมและทีม LGBTQ)
งาน "Be aLife : Move Out Loud" จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8, 15, 22 และ 29 สิงหาคม 2569 โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมรวมกว่า 1,000 คน (สัปดาห์ละ 250 คน) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ก็ร่วมสนุกได้
การเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก6
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