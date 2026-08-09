"ฮัดสัน" ปลื้มฟอร์มช้างศึก เก็บคลีนชีตพร้อม 12 แต้มเต็ม ทะลุตัดอาเซียนคัพชนสิงคโปร์

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สี่ ซึ่งเกมดังกล่าว ทีมชาติไทย ชนะ เมียนมา ไป 2-0 จากจุดโทษของ วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ และ เจะฮานาฟี มามะ พร้อมคว้าแชมป์กลุ่มบี ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้สำเร็จ
"ก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจพวกเรา ตลอดช่วงที่ผ่านมา ผมพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา ที่เราสามารถเก็บคลีนชีตได้ทั้ง 4 นัด และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เกมนี้เราไม่ได้ใช้นักกีฬาที่ติดโทษใบเหลืองเลยสักคน ต้องให้เครดิตทุกคนที่พยายามสุดความสามารถ จนได้ผลการแข่งขันและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ " ฮัดสัน กล่าว
"การเลือกนักเตะทำหน้าที่ยิงจุดโทษ ลูกแรก ที่เลือกยิม วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ เพราะว่าเราได้มีการซ้อมเล็กน้อยเมื่อวานนี้ ส่วนลูกที่สอง เราจะมองข้าม เจะฮานาฟี ไม่ได้ เพราะเขาก็ทำได้ดีในการซ้อมจบสกอร์ รวมถึงการยิงจุดโทษ น้องก็มีการยิงจุดโทษที่เฉียบคม ต้องให้เครดิต คนที่มีความกล้าในการรับผิดชอบตรงนี้ ต้องให้เครดิตทั้งสองคน"
"พูดตรงๆ ว่าอย่างแรก ผมรู้สึกภูมิใจกับทุกคน ฟอร์มการเล่นของทุกคนทำได้ดีและได้ผลการแข่งขันตามที่ตั้งเป้า แม้หลายคนจะล้าไว้ นั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามสร้างความดุดันในการเล่นและกดดันคู่ต่อสู้ เป้าหมายแรกหลังจากนี้คือการฟื้นฟูร่างกาย ให้นักกีฬาพัก 1 วัน และและวันจันทร์ เราต้องเตรียมแผนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมกับ สิงคโปร์ ส่วนเรื่องการเลือกคนยิงจุดโทษมือ 1 ผมก็ต้องวางแผนเป็นรายสัปดาห์ ทุกคนทำออกมาได้ดีมาก ไม่ว่าจะ 11 ตัวจริง หรือตัวสำรอง สิ่งสำคัญตอนนี้ อย่างแรกคือการเตรียมทีมและแผน เราอยากจะเสริมพัฒนาในเรื่องความฟิต และยกระดับการเล่นไปอีกระดับ ส่วนการเลือกว่าใครจะเป็นเบอร์ 1 ในการยิงจุดโทษ ก็ต้องเก็บไว้ทีหลัง"
"ปรัชญาการเล่นที่หลายคนถามถึง คือเราต้องแบ่งแคมป์เป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือการชนะให้ได้อย่างเดียว ในเอเชียน คัพ รอบคัดเลือก เพื่อเข้ารอบให้ได้ มันมีความแตกต่างเพราะปลายทางคือชนะเพื่อเข้ารอบ และช่วงเดือนมิถุนายน จะเห็นว่านักกีฬาส่วนมาก ที่เข้ามาปิดลีกไปแล้ว 4 สัปดาห์ ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไม่ให้โหดร้ายกับนักกีฬา ส่วนตอนนี้ เรามีการสร้าง และเตรียมแผน แต่นักกีฬายังอยู่ในช่วงปรีซีซั่น เกมนี้เราพักตัวหลักที่ติดใบเหลือง มีนักกีฬาบางคนที่ยังขาดพลังงาน แอคทีฟ ไม่มากพอ ครึ่งแรก มีจังหวะดีๆ หลายครั้ง แต่พักครึ่ง นักกีฬาบางคนก็ล้ามากๆ เพื่อเอาผลการแข่งขัน บางคนก็ตะคริว และล้าจากโปรแกรมที่ผ่านมา ก็ปรับรูปแบบเพื่อเก็บผล ด้วยสไตล์กับนักกีฬาที่ตอบสนองก็ถือว่าน่าพอใจมากๆ ครับ"
ด้าน เจะฮานาฟี มามะ กองหน้าทีมชาติไทย ที่ได้รางวัล เพลย์เยอร์ ออฟ เดอะ แมตช์ ของเกมนี้ กล่าวว่า "พอใจที่สามารถยิงประตูแรก แต่ก็ยังมีหลายจังหวะที่ยังทำได้ไม่ดี และไม่สามารถเค้นฟอร์มออกมาได้ ผมไม่ได้รู้สึกกดดันเท่าไหร่ ตอนยิงจุดโทษ ผมมั่นใจมาก อยากทำประตูเพราะครอบครัวมาดู อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ ที่ได้ทำประตูให้ทีมชาติไทย"
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก พบกับ สิงคโปร์ ทีมอันดับ 148 ของโลก ที่ จาลัน เบซาร์ สเตเดียม วันที่ 15 สิงหาคม 2569 ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now