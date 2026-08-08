ทัวร์พม่าลงเพจลูกหนังอาเซียน ยั๊วะกรรมการแจก 2 จุดโทษเจ้าถิ่น พร้อมแซะไทยแลนด์เป็นดินแดนแห่งจุดโทษ

หลังเกมฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ที่ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย เปิดบ้านชนะ เมียนมา 2-0 คว้าแชมป์กลุ่มด้วยชัยชนะ 4 นัดรวด แต่ความร้อนแรงในสนามยังเทียบไม่ได้กับความเดือดดาลบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจฟุตบอลระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN United FC แทบระเบิด เพราะกองทัพแฟนบอลชาวเมียนมาพากันยกทัวร์มาลง สาดคอมเมนต์โจมตีทีมชาติไทยอย่างดุเดือด เหตุไม่พอใจที่ทัพช้างศึกได้ประตูจากลูกจุดโทษทั้งสองลูก
งานนี้เกรียนคีย์บอร์ดหม่องพร้อมใจกันสับคอมเมนต์เย้ยหยันและตั้งฉายาประชดประชันทีมไทยสารพัด ทั้งรุมแซะว่าเป็น Penaltyland หรือ ดินแดนแห่งจุดโทษ บางคนก็จิกกัดว่า Thailand buy penalty package หรือแปลว่าไทยซื้อแพ็กเกจจุดโทษจากญี่ปุ่นมาเหรอ พร้อมประณามว่าผู้ตัดสินลำเอียงเข้าข้างเจ้าบ้านอย่างน่าเกลียด ทั้งที่พวกเขามองว่าเมียนมาโชว์ฟอร์มและวางแท็กติกการเล่นในเกมนี้ได้เหนือกว่าไทยด้วยซ้ำ
ขณะที่แฟนบอลไทยเปิดโหมดสวนกลับทันควัน โดยงัดภาพแคปหน้าจอจังหวะที่ผู้เล่นเมียนมาทำแฮนด์บอลในเขตโทษแบบคาตามาฟาดหลักฐาน พร้อมคอมเมนต์ตอกย้ำความจริงอันเจ็บปวดว่า ทัวร์นาเมนต์นี้ใช้ระบบ VAR คอยจับตาดูอยู่ละเอียดยิบ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎกติกาอย่างโปร่งใส ขนาดมีเทคโนโลยีระดับสากลช่วยตัดสินยังจะโวยวายอีก นอกจากนี้ แฟนบอลไทยยังปิดท้ายความสะใจด้วยการสาดรูปตู้โชว์ถ้วยรางวัลแชมป์อาเซียนของไทย ที่ถ้วยแน่นจนไม่มีที่วาง ขิงกลับไปแบบเจ็บลึกว่าระดับมันต่างกัน