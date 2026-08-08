ข่าวเศร้า! "ฮอร์เก" คุณพ่อ "ลิโอเนล เมสซี" เสียชีวิตในวัย 68 ปี

ฮอร์เก เมสซี พ่อของ ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินา เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 68 ปี หลังต้องเผชิญอาการป่วยมายาวนานที่บ้านเกิดของเขา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ครอบครัวเมสซี ออกแถลงการณ์ในช่วงฟุตบอลโลก 2026 ว่า "ฮอร์เก" คุณพ่อของดาวเตะทีมฟ้าขาว และสโมสรอินเตอร์ ไมอามี มีปัญหาด้านสุขภาพจริง แต่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตตามที่มีข่าวลือ
อย่างไรก็ดี ล่าสุดมีการยันยันแล้วว่า ฮอร์เก ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโรซาริโอ ประเทศอาร์เจนตินา ด้วยวัย 68 ปี จากการยืนยันของสโมสร นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์ ต้นสังกัดแห่งแรกในอาชีพของลิโอเนล เมสซี
“สโมสรแอตเลติโก นิวเวลล์ โอลด์ บอยส์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ฮอร์เก เมสซี ในวัย 68 ปี ที่เมืองโรซาริโอ” นิวเวลล์ โอลด์ บอยส์ ออกแถลงการณ์
“ฮอร์เก เป็นทั้งแฟนบอลตัวยง นักธุรกิจ และบิดาของกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา ลิโอเนล อันเดรส เมสซี ฮอร์เก เป็นเสาหลักและบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้วยวิสัยทัศน์ ความเข้มงวด และความรัก ในเส้นทางอาชีพของนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เคียงข้างภรรยาของเขา เซเลีย คุชชิตินี”