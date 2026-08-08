"ช้างศึก" ได้สองจุดโทษ เชือด "เมียนมา" 2-0 จบแชมป์กลุ่ม ลิ่วตัดเชือก AFF ชนะสิงคโปร์

ขุนพล "ช้างศึก" ทีมชาติไทย เปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน เอาชนะ เมียนมา 2-0 จาก 2 จุดโทษของ วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ น.11 และเจะฮานาฟี มามะ น.52
จากชัยชนะในเกมนี้ส่งผลให้ ไทย เก็บชัย 4 นัดรวด จบแชมป์ของกลุ่ม บี ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ไปพบกับ สิงคโปร์ ซึ่งจะแข่งขันในระบบเหย้า-เยือน
ขณะเดียวกันนักเตะ และทีมงานสตาฟฟ์โค้ช จะได้รับเงินอัดฉีดจาก "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จำนวน 2 ล้านบาท
ส่วนผลอีกคู่ มาเลเซีย ชนะ ฟิลิปปินส์ 1-0 โดยทีม "เสือเหลือง" มี 9 คะแนน จากผลงาน ชนะ 3 แพ้ 1 เข้ารอบเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม ไปเจอกับ เวียดนาม