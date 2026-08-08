"ไอเดีย" ไล่แซงช่วงท้าย ผงาดแชมป์เรซ 1 รุ่น AP250 ศึก Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 4

"ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดจากทีม Yamaha Thailand Racing Team คว้าชัยชนะใน Race 1 รุ่น AP250 ศึก Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 4 ที่มานดาลิกา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเจ้าตัวขึ้นโพเดียม พร้อมเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่ม ฉลองชัยชนะของนักบิดไทย
โดย "ไอเดีย" เร่งสปีดช่วงท้ายของรอบควอลิฟาย คว้าตำแหน่งโพล ในรุ่น AP 250 ของศึก Asia Road Racing Championship สนามที่ 4 ในช่วงเช้า ปรากฏว่าช่วงแข่งขันจริงช่วงบ่าย นักบิดจาก Yamaha Thailand Racing Team ก็มาแผลงฤทธิ์อีกครั้ง
ถึงแม้ กฤตภัทร เขื่อนคำ จะได้ออกสตาร์ทจากโพล โพซิชั่น แต่ด้วยลักษณะของสนามที่สั้น และโค้งเยอะ ทำให้ทิ้งคู่แข่งเจ้าถิ่นไม่ได้ ก่อนจะไล่บี้สลับกันขึ้นนำ และตามกันเป็นช่วงๆ
มาถึงช่วงท้ายของการแข่งขัน อันดับของ "ไอเดีย" ก็ร่วงลงไปอยู่ที่ 6 ทำให้ในรอบสุดท้ายเจ้าตัวต้องเปิดโหมดบู๊ไล่แซงจนขึ้นมานำ แล้วคว้าชัยการแข่งขันประจำวันเสาร์แบบสะใจแฟนๆ พร้อมกับเก็บคะแนนชิงแชมป์รายการนี้ไปอีก 25 คะแนน เต็ม