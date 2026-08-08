“เสือคิม” ซี่โครงหักพัก 3 เดือน “นาบิล” คู่ชกรุ่นน้องเห็นโพสต์โร่ขอโทษ

เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. นักชกจอมเก๋า ที่เพิ่งจะบดเอาชนะคะแนน นาบิล อานาน กำปั้นรุ่นน้องฟอร์มสดในไฟต์เดือด ONE THE INNER CIRCLE 25 เมื่อคืนวันที่ 7 ส.ค. 2569 ไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ พร้อมคว้าเงินโบนัสก้อนโต 1.7 ล้านบาทมาครองได้สำเร็จ โพสต์ภาพฟิล์มเอกซเรย์ ลงเฟซบุ๊กโชว์ให้เห็นรอยกระดูกซี่โครงหักอย่างชัดเจน
เจ้าตัวโพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า “มันไม่ร้าวอะดิมันหัก ก็ว่าและเจ็บๆ #ซีกโครงหัก #ไม่เอาและนาบิลเลิก พักผ่อนยาว ดีนะไม่ทิ่มปอด กูทนไปได้ยังไงวะ“
ด้าน นาบิล อานาน คู่ชกรุ่นน้องในไฟต์ดังกล่าวที่เห็นโพสต์ รีบเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษรุ่นพี่ว่า "ผมขอโทษจริงๆ จากใจครับพี่ชาย ขอให้หายแล้วก็ฟื้นตัวไวๆ ครับ"
ก่อนที่ “เสือคิม” ที่แม้จะเจ็บหนัก จะมาตอบกลับคอมเมนต์ของรุ่นน้องว่า "ครับน้อง หมอบอก 3 เดือน 55555"