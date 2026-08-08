"มูนา-อันนา" ทะลุชิงขนไก่โคเรีย มาสเตอร์ส 2026 ลุ้นปลดล็อคแชมป์แรกในรอบ 1 ปี

"อันนา" นันทน์กาญจน์ กับ "มูนา" เบญญาภา สองพี่น้องตระกูล “เอี่ยมสะอาด” ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แบดมินตัน โคเรีย มาสเตอร์ส 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่เกาหลีใต้ เป็นที่เรียบร้อย หลังผนึกกำลังกันตบเอาชนะ ลี เซืองฮี กับ ปาร์ค มินจี คู่มือ 384 ของโลกจากเจ้าถิ่น 2-0 เกม 21-11 และ 21-14 ในรอบรองชนะเลิศ เมื่อ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา
“มูนา” และ “อันนา” มีลุ้นคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ร่วมกันในรอบ 1 ปี หลังทำได้ล่าสุดในศึกแคนาดา โอเพ่นเมื่อเดือน ก.ค. 2025 ที่แคนาดา ซึ่งรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค.นี้ สองพี่น้องนักตบลูกขนไก่ไทย จะเจอกับ หวัง ถิง เกอ กับ หวัว อี้ คู่มือ 30 ของโลก จากจีน