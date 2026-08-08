แฟนบอลอินโดฯสลิ้งแตก ตะโกนสวดนักเตะ-ทีมโค้ชแบบไม่ไว้หน้า เซ่นฟอร์มบู่ตกรอบแรกอาเซียนคัพ 2026

ควันหลงเกมชี้ชะตากลุ่มเอ ของศึกอาเซียนคัพ 2026 เมื่อคืนวันศุกร์ ที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทัพ "การูด้า" อินโดนีเซีย ทำได้แค่บุกไปเสมอ สิงคโปร์ 1-1 ส่งผลให้มีแค่ 7 คะแนน ร่วงตกรอบแรกปล่อยให้ เวียดนาม และ สิงคโปร์ จูงมือกันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างเจ็บปวด
หลังสิ้นเสียงนกหวีด แฟนบอลอินโดนีเซียกลุ่ม "Away Days" ที่ตามมาเชียร์ถึงสนาม จาลัน เบซาร์ ประเทศสิงคโปร์ ถึงกับฟิวส์ขาดอย่างรุนแรง โดยแกนนำรายหนึ่ง ได้ตะโกนด่าทอผลงานของทีมอย่างไร้ชิ้นดี จนทำให้นักเตะแกนหลักทั้ง ทอม ฮาย และ เชน แพตตีนามา ทนไม่ไหว ต้องเดินเข้ามาเปิดฉากฉะฝีปากและโต้เถียงกับแฟนบอลฝั่งตัวเองอย่างดุเดือด ขณะที่กัปตันทีมอย่าง ริซกี ริโด ต้องรีบเข้ามายกมือขอโทษแฟนๆ เพื่อลดความตึงเครียด
ทั้งนี้แฟนบอลอินโดฯ หลายคนถึงขั้นระบายความอัดอั้นว่า ทีมกระหายจะไปฟุตบอลโลก แต่แค่ทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนแค่นี้ยังตกรอบแรก พร้อมจวก PSSI หรือสมาคมบอลอินโดนีเซีย ว่านี่คือผลกรรมจากการปลด ชิน แท-ยง ออกจากตำแหน่งช่วงปลายปี 2024