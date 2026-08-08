“ชิพ-นครินทร์” บิด Honda CBR1000RR-R ผงาดโพเดียมเรซแรก ASB1000 ศึก ARRC สนาม 4

ปิดท้ายการแข่งขันเรซที่ 1 ประจำวันเสาร์อย่างสุดมันส์ สำหรับคลาสที่ดุดันที่สุดอย่าง เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) ในรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) สนามที่ 4 ณ มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย โดยนักบิดไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรี สร้างความตื่นเต้นให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยแบบสุดระทึก
หลังจากที่ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร หมายเลข 41 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ท็อปฟอร์มกดเวลาเร็วที่สุดในรอบฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่รอบควอลิฟายในช่วงสายของวันเสาร์ เจ้าตัวยังคงยกระดับความเร็วขึ้นไปอีกขั้น รีดสมรรถนะ Honda CBR1000RR-R คว้ากริดสตาร์ตในอันดับที่ 5 มาครอง พร้อมทะยานท้าชนกลุ่มผู้นำ
เมื่อสัญญาณไฟเริ่มการแข่งขันเรซที่ 1 ดับลง นักบิดหนึ่งเดียวของไทยในคลาสสูงสุดของเอเชีย แสดงให้เห็นถึงความเก๋าเกมและทักษะระดับสูง โดย “ชิพ-นครินทร์” วางแผนการขับขี่ได้อย่างแยบยล หาจังหวะเสียบแซงไต่อันดับขึ้นจนทะยานขึ้นสู่อันดับที่ 3
ไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแฟนความเร็วนั่งไม่ติดเก้าอี้ คือจังหวะที่เจ้าตัวเปิดโหมดบุก ดวลความเร็วกับ "แชมป์เก่า" ของรายการในช่วงต้นของเรซ ชนิดที่สูสี ก่อนที่สุดท้ายจะพารถแข่งคู่ใจพุ่งทะยานรับธงตราหมากรุก ผงาดคว้าโพเดียมประเดิมเรซแรกที่มัลดาลิกามาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรี
ด้วยความมั่นใจที่มาเต็มร้อย แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยห้ามพลาดเด็ดขาด มาร่วมลุ้นและส่งแรงใจเชียร์ “ชิพ-นครินทร์” กันต่อในคลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) เรซที่ 2 ในวันอาทิตย์นี้ เวลา 15:05 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ: https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์: https://facebook.com/HondaRacingTeamTH