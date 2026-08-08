“มิกซ์-ธนัช” ระเบิดโพเดียม SS600 “เฟอร์” แซงเดือด 13 คันคว้าแต้ม AP250 เรซแรก ศึก ARRC สนาม 4

ระเบิดความมันส์สำหรับการแข่งขันเรซที่ 1 ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) สนามที่ 4 ณ มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย โดยนักบิดไทยจากทัพ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” โชว์ศักยภาพการต่อสู้ระดับท็อปคลาส สร้างความตื่นเต้นให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้
ประเดิมความเร้าใจกันที่คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในรอบฝึกซ้อม “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ขี่ Honda CBR600RR หมายเลข 31 ลงจับเวลารอบควอลิฟายและสามารถคว้ากริดสตาร์ตในอันดับที่ 8 มาครอง โดยมีเวลาตามหลังผู้ที่คว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่น ไม่ถึง 1 วินาที
ทำให้การต่อสู้ในเรซที่ 1 เต็มไปด้วยความดุเดือด “มิกซ์-ธนัช“ แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและทักษะที่เฉียบคมในจังหวะชุลมุน อาศัยจังหวะมุดทะลวงต่อกรกับกลุ่มผู้นำระดับพระกาฬได้อย่างสุดมันส์ ก่อนจะรีดเค้นพลังของรถแข่งคู่ใจ ทะยานข้ามเส้นชัยในอันดับที่ 3 ผงาดขึ้นโพเดียมประเดิมเรซแรกได้อย่างสะใจแฟนความเร็วชาวไทย
ทางด้านเพื่อนร่วมทีม “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 โชว์สปิริตนักสู้อย่างเต็มพิกัด พยายามยกระดับความเร็วเพื่อไล่ล่าอันดับทะลุเข้าสู่กลุ่มท็อป 10 แต่เสียหลักในรอบที่ 8 ถือเป็นบททดสอบสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมแก้มือใหม่ในเรซที่ 2
ขยับมาที่คลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) ที่เรซแรกจบลงไปอย่างสุดเร้าใจเช่นกัน โดยในช่วงเช้า “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 ต้องเจอกับบททดสอบสำคัญในการแข่งรอบควอลิฟายที่สนามมัลดาลิกาครั้งแรก ทำให้คว้ากริดสตาร์ตมาในอันดับที่ 28 ก่อนลงทำการแข่งขันในช่วงบ่าย
ทว่าเมื่อไฟแดงดับลงเข้าสู่การแข่งขันจริง "เฟอร์" โชว์ความนิ่งและวางแผนการขับขี่ได้อย่างแยบยล รีดสมรรถนะของรถแข่ง Honda CBR250RR ไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาได้ถึง 13 คันรวด ทะยานทะลุเส้นชัยในอันดับที่ 15 เก็บแต้มสำคัญสะสมเข้ากระเป๋าได้อย่างยอดเยี่ยม
เตรียมลุยต่อเพื่อตอกย้ำความแรงในเรซที่ 2 ความเร้าใจยังไม่จบเพียงเท่านี้ แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยเตรียมนับถอยหลังลุ้นกันต่อในเรซที่ 2 วันอาทิตย์นี้ มาร่วมส่งพลังเชียร์ทัพนักบิดฮอนด้าให้คว้าชัยชนะไปด้วยกัน
คลาส SS600: เรซที่ 2 เวลา 14:00 น.
คลาส AP250: เรซที่ 2 เวลา 13:10 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
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