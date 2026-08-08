“อนันดา” ดาวรุ่งมุกดาหารเข้ารอบเทนนิสเคเคยูฯ

อนันดา นวลตา นักหวดดาวรุ่งจากมุกดาหาร โชว์ฟอร์มแจ่มในเกมประเดิมสนาม หวดเอาชนะ พลเดช ระภาพันธ์ จากมหาสารคาม 4-0,4-1 ในรอบพบกันหมดนัดแรก ศึกเทนนิสเยาวชน “เคเคยูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2026” ที่สนามเทนนิสสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2569
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ มีดังนี้ ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี กฤศฐภณ ทำใหม(ขอนแก่น) ชนะ ปุญธีรภัทร ทองแลง(อำนาจเจริญ) 4-2,5-3, ธรรศกร ทองมี(บุรีรัมย์) ชนะ กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา(มุกดาหาร) 4-1,4-0, อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์(ขอนแก่น) ชนะ บารเมษฐ์ เยี่ยมโกศรี(ขอนแก่น) 4-0,4-1, ภูมิพัฒน์ ตั้นภูมี(ขอนแก่น) ชนะ อินทัช มากพูน(ขอนแก่น) 4-1,4-2
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ธีธัช ภูวไพรศิริศาล(ขอนแก่น) ชนะ จตุรภัทร สุริยานวกุล(ขอนแก่น) 4-0,4-0, พัชร์ดนัย ใจขาน(ขอนแก่น) ชนะ ธีทัต สฤษฏิ์ชัยกุล(ขอนแก่น) 4-1,4-2, ธนภัทร ศรีพุดฑา(ขอนแก่น) ชนะ ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) 5-3,4-0, ปริญญ์ ศิริธนะพล(ขอนแก่น) ชนะ เกรส ภูวไพรศิริศาล(ขอนแก่น) 4-0,4-0
สำหรับกำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศประเภทต่างๆ