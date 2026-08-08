ครูฟิสิกส์เตือนเอาตัวรอดฟ้าผ่า ชี้สนามฟุตบอลไร้จุดที่ปลอดภัย ใต้ต้นไม้หรือข้างอาคารก็เสี่ยงโดน

“ครูฝู” ภาคภูมิ เกิดธนมงคล ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ชื่อดัง ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเรื่องราวและกลไกทางฟิสิกส์รอบตัวผ่านการทดลองและการตั้งคำถามที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และทำให้เห็นภาพจริง โพสต์คลิปอธิบายเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ฟ้าผ่านักฟุตบอลในเกมลูกหนังเดินสาย รายการโกลก เอฟเอ คัพ ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้ ซอฟวัน อาแว นักเตะของ ยะลา เอฟซี เสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีนักเตะอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ ผ่านช่อง "ครูฝู ฟิสิกส์เล่นๆ"
ในคลิปเจ้าตัวอธิบายว่า “เวลาฟ้าจะผ่า มันไม่ได้เลือกเป้าหมายแล้ววิ่งตรงลงมาหาเป้าหมายแบบนั้น เมฆอยู่สูงขึ้นไปจากพื้นมาก ไม่สามารถมองเห็นเป้าหมาย หรือล้อคเป้าได้ขนาดนั้น แต่มันจะปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาก่อนบางส่วน เรียกว่า สเต็ปลีดเดอร์ (Steped Leaders) เรียกว่ามันจะแตกแขนงเป็นชั้นๆ ปลายแขนงมันจะควานหาดูว่ามีอะไรเข้ามาในวงกลมหรือยัง ถ้ายังไม่มี มันจะแตกแขนงต่อไปเรื่อยๆ คล้ายกันควานหาว่า ทางไหนเป็นทางที่สะดวกที่สุดสำหรับไฟฟ้าที่จะวิ่งลงดิน
สมมุติว่าปลายแขนงใกล้อาคาร มันก็จะผ่าอาคารที่ยื่นเข้ามาในวงกลมรัศมีของมัน มันก็จะผ่าสิ่งนั้น ถ้าต้นไม้ใกล้ ต้นไม้ก็โดน ตอนที่มันแตกแขนงอยู่บนท้องฟ้าเนี่ย มันค่อนข้างสูง มันอยู่กับสภาพอากาศตรงนั้น แต่ใน 50 เมตรสุดท้าย มันดูว่าอะไรโผล่ขึ้นมาในวงกลมของมัน มันก็จะผ่าสิ่งนั้น
หรือว่าถ้าวงกลมย้ายมาที่เป็นคน มันก็มีสิทธิ์ที่จะผ่าคนได้ แม้จะเป็นเตี้ยกว่าตึก เตี้ยกว่าต้นไม้ แต่พื้นที่เปิดโลงเกินไป มันเอื้อมถึงเราได้ แปลว่าแบบนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้าผ่าโดยตรงได้ ถ้าสิ่งที่สูงกว่าเรา ไม่ไกลจากเรามากเกินไป มันก็จะเลือกผ่าสิ่งที่สูงกว่า ก็คือไม่ผ่าเรา แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแม้จะมีต้นไม้ หรืออาคารอยู่รอบๆตัวเราแล้ว เราจะปลอดภัย
หรืออย่างสนามฟุตบอล โดยทั่วไปก็จะยาวประมาณ 100 เมตร ถามว่าคนที่อยู่ในข้างในสนามบอล จะได้รับการปกป้องจากต้นไม้รอบๆไหม เวลาเกิดฟ้าผ่า คำตอบคือ ต้นไม้สูงไม่อาจช่วยอะไร เพราะมันอยู่ไกล ต่อให้สูงแค่ไหนก็ตาม ซึ่งการเกิดฟ้าผ่า อาจเกิดขึ้นได้รอบสนามฟุตบอลเลย ไม่มีจุดไหนที่ปลอดภัย ส่วนบริเวณรอบๆสนาม แม้ว่าฟ้าผ่าอาจจะเอื้อมไม่ถึงคนที่อยู่ใกล้ต้นไม้ แต่ถ้าฟ้าผ่าต้นไม้จริง รอบต้นไม้ มีกระแสไฟฟ้า คนก็จะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และเมื่อฟ้าผ่าต้นไม้ กระแสไฟฟ้าจะวิ่งลงมาตามลำต้น และอาจจะกระโดดออกจากลำต้น และวิ่งสู่คนๆนี้ด้วยก็ได้ ซึ่งเรียกว่า “ไซด์แฟลช”
ถามว่าตรงไหนบ้างที่ปลอดภัย หากฝนตกฟ้าผ่าแล้วอยู่ในสนามฟุตบอลหรือรอบสนามฟุตบอล ต้องบอกเลยว่าไม่มี ทางที่ดีและปลอดภัยก็คือต้องหลบเข้าไปอยู่ในอาคาร ถ้าอยู่ข้างๆอาคาร เวลาฟ้าผ่าอาคารก็มีสิทธิ์ที่จะชิ่งมาโดนคนได้ ดังนั้น ต้องเข้าข้างในอาคารกับรถยนต์ ซึ่งเป็น 2 ที่ ที่มาตรฐานแนะนำ ซึ่งสุดท้ายต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ”