“ธโนดม” ทำผลงานดีสุดจบอันดับ 5 ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนเอเชีย

การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ประเดิมชิงชัยวันแรก 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทีมไทยส่ง ธโนดม รักจันทร์ ขึ้นเวทีคนแรกในรุ่นยุวชนชาย 55 กิโลกรัม กลุ่มเอ
เริ่มต้นท่าสแนทช์ ธโนดม ครั้งแรกยกผ่านที่ 85 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 90 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 97 กิโลกรัม แต่ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 90 กิโลกรัม ได้อันดับ 5
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ธโนดม ครั้งแรกยกผ่านที่ 115 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 121 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 126 กิโลกรัม แต่ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 121 กิโลกรัม ได้อันดับ 5 และ น้ำหนักรวม 211 กิโลกรัม จบอันดับ 5 เช่นกัน
ด้าน โมฮัมเม็ด นาวาฟ อัล จากซาอุดีอาระเบีย คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 138 กิโลกรัม ทำลายสถิติยุวชนเอเชีย (สถิติเดิม 135 กิโลกรัม), น้ำหนักรวม 247 กิโลกรัม ทำลายสถิติยุวชนเอเชีย (สถิติเดิม 245 กิโลกรัม) และ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 109 กิโลกรัม
ส่วน วาน เธ ฮุง จากเวียดนาม คว้า 1 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 110 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 131 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 241 กิโลกรัม ขณะที่ เจย์-อาร์ โคโลเนีย จากฟิลิปปินส์ ได้ 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 135 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 243 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 108 กิโลกรัม