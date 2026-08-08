AFF อนุมัติสมาคมฟุตบอล ให้เกมไทย-เมียนมา ยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเหตสะเทือนขวัญโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งหนังสือถึง สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 4 ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติเมียนมา เพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทย จะลงสนามพบ เมียนมา วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แฟนๆสามารถซื้อบัตรได้ที่ https://ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_aseancup2026