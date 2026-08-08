“วิว” มุ่งติด 1 ใน 3 เอเชียนเกมส์ กกท. เชื่อแบดมินตันไทยมีลุ้น 1-2 เหรียญ

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักตบลูกขนไก่หนุ่มไทย มือ 2 ของโลก มุ่งมั่นเต็มร้อย ขอติด 1 ใน 3 แบดมินตันชายเดี่ยว มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น กลางเดือนกันยายนนี้ หลังครั้งก่อนตกรอบ 16 คนสุดท้ายมา โดยเจ้าตัวมีโปรแกรมเดินทางไปล่าแชมป์โลกสมัย 2 ที่ประเทศอินเดีย กลางเดือนสิงหาคมนี้ ก่อน ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เชื่อแบดมินตันไทย มีลุ้น 1-2 เหรียญ แม้จะเป็นงานที่หนักอยู่ไม่น้อยก็ตาม
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยว มืออันดับ 2 ของโลก เตรียมนำทีมขนไก่ไทยลุยศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 (บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026) ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2569 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยรายการนี้มีนักกีฬาไทยรวมทั้งหมด 19 คน ร่วมชิงชัย ซึ่ง กุลวุฒิ เคยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์โลก ประเภทชายเดี่ยวมา 2 ครั้ง ในปี 2023 และ 2025 พร้อมกับได้แชมป์โลกมา 1 สมัย ในปี 2023 จะประเดิมสนามรอบแรก พบ วิเรน เน็ตตาซิงห์ มืออันดับ 91 ของโลกจากศรีลังกา
ทั้งนี้หลังจบแมตช์ชิงแชมป์โลก กุลวุฒิ ยังมีภารกิจสำคัญในการรับใช้ชาติ ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2569 โดยชิงชัยรวม 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย ชายเดี่ยว, ชายคู่, ทีมชาย, หญิงเดี่ยว, หญิงคู่, ทีมหญิง และคู่ผสม ส่วนไทยส่งเข้าร่วมทั้งหมด 20 คน แยกเป็นชาย 10 คน และหญิง 10 คน
“วิว” กุลวุฒิ เปิดเผยถึงความพร้อมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ว่า ตนตั้งใจจะทำผลงานติด 1 ใน 3 ให้ได้เป็นอย่างน้อย หลังจากการแข่งขันครั้งก่อน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตกรอบ 16 คนสุดท้าย ซึ่งครั้งนี้มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด และอยากฝากแฟน ๆ กีฬาชาวไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทั้งตนเอง และทัพนักทีมชาติไทยในชนิดกีฬาอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า สำหรับแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ต้องยอมรับว่าเหมือนศึกชิงแชมป์โลก เพราะนักกีฬาระดับโลกล้วนอยู่ในทวีปเอเชีย จะขาดชาติที่แข็งแกร่งก็เพียงเดนมาร์ก ชาติเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นงานหนักไม่น้อยสำหรับนักกีฬาไทย
“อย่างไรก็ตาม ผมยังเชื่อมั่นว่า เรายังมีลุ้นคว้าได้ 1-2 เหรียญ ซึ่งความหวังสูงสุด หนีไม่พ้นประเภทชายเดี่ยว ที่มี “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และประเภทคู่ผสม ที่มี “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักมาก ๆ ของนักกีฬาไทย เพราะมีมือระดับโลก อย่าง เกาหลีใต้, จีน, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย ขวางทางอยู่” ดร.ก้องศักด กล่าว