นักหวดไทยฟอร์มสุดฮอต “โชติรินทร์-วีรวิชญ์-ธรรมะ" คว้าแชมป์ไอทีเอฟจูเนียร์สในบ้าน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2569 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ประเภทหญิงเดี่ยว นักเทนนิสไทยโคจรมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศ "เบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า มือวางอันดับ 1 ของรายการ มือ 346 เยาวชนโลก พบกับ "พิณเพลง" ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวางอันดับ 7 มือ 1106 เยาวชนโลก และผลการแข่งขัน ปรากฏว่า เป็น โชติรินทร์ ที่โชว์ฟอร์มฮอตได้อย่างต่อเนื่อง เอาชนะ 2 เซตรวด 6-1 และ 6-2
โชติรินทร์ ดาวรุ่งจากชลบุรี ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันที รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 30 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ เจ60 ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังเป็นแชมป์ที่ 5 บนเส้นทาง เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์สของ โชติรินทร์อีกด้วย ในขณะที่ ศรร์วิศา ได้รองแชมป์ รับ 18 คะแนน
ด้านประเภทชายเดี่ยว ถ้วยแชมป์อยู่ในประเทศไทย เมื่อ "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ นักหวดชาวไทย มือ 1765 เยาวชนโลก เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ระเบิดฟอร์มโค่นมือวาง 1 ของรายการ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ จากญี่ปุ่น มือ 836 เยาวชนโลก ลงได้สำเร็จ เอาชนะในรอบชิงชนะเลิศ ได้ 2-0 เซต 6-3 และ 6-1
วีรวิชญ์ ผงาดคว้าแชมป์ชายเดี่ยว เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ได้เป็นครั้งแรก พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 30 คะแนน ส่วน คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ รองแชมป์ รับ 18 คะแนน
จากนั้น เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ โชติรินทร์ แก้วก่า กับ จิณห์นิภา ตราชูวณิช คู่มือวาง 1 พ่ายให้แก่คู่เกาหลีใต้ อัน ซุนมิน กับ จัง จีวอน ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต สกอร์ 6-4, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 2-10 ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์ รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนน ในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนน
ขณะที่แชมป์ประเภทชายคู่ ได้แก่ ธรรมะ โคศิริ ของไทย กับ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ จากญี่ปุ่น คู่มือวางอันดับ 2 ที่ในรอบชิงฯ ช่วยกันหวดเอาชนะ พัชรพล หลีกุล กับ ตรัย ศรีเสน คู่มือวาง 1 ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต โดยคู่แชมป์ ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนน