พูดเล่นแต่ทำจริง “นาบิล” โกนหัวแก้เคล็ด หลังไฟต์พ่ายคะแนน “เสือคิม”

ควันหลงหลังเกมคู่เอกสุดเดือด เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ ที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ในศึก The Inner Circle 25 หลังจากที่ นาบิล อานาน พลิกพ่ายคะแนนแบบก้ำกึ่งให้กับ เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหว ลงคลิปวิดีโอ เผยให้เห็นสปิริตและความขี้เล่นตามสไตล์
เจ้าตัวระบุว่าก่อนหน้านี้เคยพูดแซวเล่นๆ ว่าถ้าแพ้จะโกนหัว แต่เมื่อผลออกมาแบบนี้ก็จะขอโกนหัวเพื่อเป็นการ "แก้เคล็ด" และเปลี่ยนเป็นคนใหม่เตรียมกลับมาล่าความสำเร็จอีกครั้ง
นอกจากนี้ นาบิล ยังได้กล่าวประโยคเด็ดว่าตอนนี้ไม่อยากเป็น "หมัดยางยืด" อีกต่อไปแล้ว แต่ขอก้าวขึ้นมาเป็น "เสือ" เหมือนกับเสื้อลายเสือที่ใส่อยู่ในคลิป พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ เสือคิม และขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ส่งแรงใจเชียร์
นาบิล อานาน กล่าวในคลิปว่า “หลังไฟต์ล่าสุดที่เพิ่งพ่ายให้กับเสือคิมไป ผมไม่อยากเป็นแล้วหมัดยางยืด อยากเป็นเสือ ตอนนี้ใส่เสื้อเสือด้วย ถามว่าเอาไงดี ผมเคยพูดไว้ ถึงแม้มันจะเป็นการพูดเล่น ว่าถ้าผมแพ้ ผมจะโกนหัว แต่ว่าเอาไปว่า เรามาแก้เคล็ดดีกว่า ถือว่าแก้เคล็ดครับ แก้เคล็ดโดยการโกนหัวครับ จำไว้นะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ แล้วเจอกันครับ”