เด็กไทยโชว์ลีลาระดับท็อป กวาด 3 ทองกระโดดเชือกเอเชีย

ทัพนักกีฬากระโดดเชือกเยาวชนไทย สร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีระดับนานาชาติ หลังโชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่งคว้า 12 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2026 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
สำหรับผลงานในระดับท็อปของนักกีฬาไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ สามารถคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง ซึ่งโดดเด่นอย่างมากในประเภทลีลาหรือฟรีสไตล์ (Freestyle) ประกอบด้วย ประเภทบุคคลคู่ Single Rope Pair Freestyle รุ่นทั่วไป (Open) หญิง, ประเภทผลัดล้อเล่นคู่ Wheel Pair Freestyle รุ่นทั่วไป หญิง และปิดท้ายด้วยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (U16) หญิง ในประเภท Wheel Pair Freestyle
นอกจากนี้ ทีมไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 5 เหรียญเงินจากประเภท Wheel Pair Freestyle (รุ่น U16 ชาย และ U16 หญิง), Single Rope Pair Freestyle (รุ่น U16 หญิง), ประเภทความเร็ว Double Dutch Speed Sprint (รุ่น U16 ผสม) และรางวัลบุคคลรวม Individual Overall (รุ่น U12 ชาย) พร้อมคว้าอีก 4 เหรียญทองแดงจากประเภททีมผลัดความเร็วและความคิดสร้างสรรค์ในรุ่น U16 และรุ่นทั่วไป