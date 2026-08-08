สื่อเกาหลีสาวไส้สมาคมบอล แฉเคยจ่ายค่าบริการทางเพศ มัดใจเปาต่างชาติช่วงปี 2011

วงการฟุตบอลเกาหลีใต้เผชิญหน้ามรสุมครั้งใหญ่ไม่หยุด ล่าสุดสถานีโทรทัศน์ JTBC และสำนักข่าวชั้นนำร่วมกันแฉรายงานผลตรวจสอบลับของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (MCST) [The Korea Times, Korea JoongAng Daily] เอกสารระบุชัดเจนว่า สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ (KFA) ได้ใช้บัตรเครดิตขององค์กรเบิกจ่ายค่าบริการทางเพศ ให้แก่ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวต่างชาติรวมกว่า 10 คน ตลอดการแข่งขันเกมเหย้าสำคัญ 7 นัด ในช่วงปี 2011 ถึง 2012
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้รูดบัตรองค์กรในร้านนวดแฝงค้าประเวณีและสถานบันเทิงผู้ใหญ่ย่านกังนัม, อุลซาน และชางวอน โดยมีการตกแต่งบัญชีอำพรางว่าเป็นค่าอาหาร หรือ ค่าบริการนวดสุขภาพ ต่อนัดสูงถึงหลักแสนจนถึงเกิน 1 ล้านวอน
ยิ่งไปกว่านั้น ยอดใช้จ่ายบางรายการเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดก่อนวันแข่งขันจริงเพียงไม่กี่ชั่วโมง รวมถึงในศึกฟุตบอลโลก 2014 รอบคัดเลือก นัดพบทีมชาติคูเวต และฟุตบอลโอลิมปิก ลอนดอน 2012 รอบคัดเลือก ซึ่งผลการแข่งขันพบว่าทีมชาติเกาหลีใต้ไม่เคยปราชัยเลยในนัดที่ผู้ตัดสินได้รับการดูแลเรื่องเหล่านี้
สิ่งที่สร้างความเดือดดาลให้แฟนบอลคือ คำรับสารภาพของอดีตพนักงาน KFA ที่ยอมรับต่อพนักงานสอบสวนว่า ค่าบริการนวดนั้นรวมการมีเพศสัมพันธ์จริงตามที่ผู้ตัดสินต่างชาติร้องขอ ขณะที่อดีตผู้บริหารบางรายในยุคนั้นกลับมองว่าสิ่งนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติปกติ ทว่าเรื่องราวดังกล่าวกลับถูกฝังเงียบมานาน เนื่องจากในปี 2019 สำนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีทางอาญาอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอเอาผิดตัวบุคคล ส่งผลให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้กลับเข้าทำงานตามปกติ จนกระทั่งสื่อมวลชนไปขุดค้นเอกสารลับนี้มาตีแผ่ต่อสาธารณะ
ด้านสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ (KFA) ออกมาชี้แจงแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า เอกสารรายละเอียดและหลักฐานการบัญชีทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าวได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเนื่องจากหมดอายุจัดเก็บ 5 ปีตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังเชิงลึกได้ แต่ยืนยันว่าระบบควบคุมภายในและเกณฑ์การใช้บัตรองค์กรในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้โปร่งใสตามมาตรฐานสากลแล้ว