“โค้ชฮุก” อัพเดทอาการ “ซุปเปอร์เล็ก” ต้องพักรักษาตัว เชื่อกลับมาจะโหดกว่าเดิม

“โค้ชฮุก” สวิกรม ลิมานนท์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เทรนเนอร์คู่ใจของ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 โพสต์ภาพคู่ซุปเปอร์เล็ก หลังเข้าเช็คอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ณ โรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นจากไฟต์พ่ายน็อก TKO ยก 2 อับดุลลา ดายาคาเอฟ กำปั้นชาวรัสเซีย ในการชกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ศึก ONE THE INNER CIRCLE 25 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมยืนยันขอพักรักษาตัวเพื่อกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิม
โค้ชฮุก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่า ”อัพเดทอาการพี่ซุปเปอร์เล็กตอนนี้ 🙏🏻❤️ เอาเป็นว่า เราจะขอเวลาพักดูแลรักษาอาการบาดเจ็บครั้งนี้ เพื่อที่จะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม
อย่างน้อยวันนี้ ก็ทำให้ทุกคนรู้แล้วว่า ซุปเปอร์เล็กกลับมาแล้ว 🔥💪🏻 เราจะสู้กันต่อเว้ยยยย ไม่ยอมแพ้แน่นอน🥊“