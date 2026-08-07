ทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เปิดฉากร้อนแรง! “ชิพ-มิกซ์” กดเวลาติดหัวแถว ARRC สนาม 4 ที่มัลดาลิกา

สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับรอบ Free Practice วันแรกของการแข่งขัน รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) สนามที่ 4 ณ มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย โดยทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินหน้าลงแทร็กฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนลงชิงชัยตำแหน่งกริดสตาร์ตในรอบคัดเลือกวันเสาร์นี้
คลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) รุกกี้ฟอร์มแรง “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร กับความท้าทายในการลงขี่มัลดาลิกาครั้งแรก บนรถแข่ง Honda CBR250RR หมายเลข 12 โดยเจ้าตัวใช้เวลาปรับตัวและทำความคุ้นเคยกับสภาพสนามได้อย่างรวดเร็ว จากอันดับที่ 25 ในรอบ Free Practice 1 ก่อนยกระดับความเร็วขึ้นมาจบอันดับที่ 23 ในรอบ Free Practice 3 รวบยอดเวลาที่ดีที่สุดจากทั้ง 3 เซสชันอยู่ที่ 1 นาที 48.333 วินาที
ขยับมาที่คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ซึ่งกำลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันอย่างเข้มข้น “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ควบรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 โชว์ความนิ่งเปิด Free Practice 1 ในอันดับที่ 5 ก่อนจะบิดทะยานขึ้นมาจบ Free Practice 3 ในอันดับที่ 3 ด้วยเวลาที่ดีที่สุด 1 นาที 37.932 วินาที ตามหลังผู้ที่ทำเวลาเร็วที่สุดเพียงไม่ถึงครึ่งวินาทีเท่านั้น
ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เปิด Free Practice 1 ในอันดับที่ 7 และสามารถกดเวลาต่อรอบให้เร็วขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกการลงสนาม จบการฝึกซ้อมด้วยเวลาดีที่สุด 1 นาที 38.769 วินาที เตรียมพร้อมสำหรับรอบคัดเลือกได้อย่างมั่นใจ
หนึ่งเดียวของไทย ในคลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร เริ่มต้นรอบ Free Practice 1 ด้วยอันดับที่ 6 ก่อนที่ในรอบ Free Practice 2 จะทำการรีดศักยภาพความเร็วเต็มพิกัด ทะยานขึ้นมารั้งอันดับที่ 2 ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนกดเวลาที่ดีที่สุดรวมทั้ง 3 เซสชัน 1 นาที 35.751 วินาที ทะยานสู่อันดับ 1 ในการฝึกซ้อมวันนี้ ส่งสัญญาณความพร้อมเต็มเปี่ยมในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้
แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมกันลุ้นรอบควอลิฟายและการแข่งขันเรซที่ 1 ของทัพนักบิดไทย ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 (ตามเวลาประเทศไทย)
คลาส AP250: รอบควอลิฟาย 08:30 น. เรซที่ 1 เวลา 13:10 น.
คลาส SS600: รอบควอลิฟาย 09:10 น. เรซที่ 1 เวลา 14:00 น.
คลาส ASB1000: รอบควอลิฟาย 10:20 น. เรซที่ 1 เวลา 15:05 น.
โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ: https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing