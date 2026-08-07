"เสือคิม" ยอมรับ ชนะน็อก "นาบิล" เพราะดวงดี เซอร์ไพรส์รับโบนัสจาก "ชาตรี" 1.7 ล้านบาท

เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. ให้สัมภาษณ์หลังเอาชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ เหนือ นาบิล อานาน กำปั้นรุ่นน้อง โดยยอมรับว่าไฟต์นี้ตนเก็บชัยได้เพราะดวงดี ขณะเดียวกันไม่คิดว่าจะได้รับโบนัส 1.7 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายมีบ้าน พร้อมกับทำธุรกิจส่วนตัวในอีก 2 ปีข้างหน้า
ไฟต์ดังกล่าว เสือคิม ปล่อยหมัดเข้ากลางลำตัว แถมต่อด้วยการแทงเข่าใส่ นาบิล จนได้นับยกที่สอง แม้ยกที่สามจะโดนอาวุธของคู่ชกอย่างกับพายุ แต่ยังถึกทน ยืนอยู่ไม่ยอมลงไปนอนจนเสียงระฆังดัง สุดท้ายกลายเป็นยอดนักชกจากค่ายพีเค.แสนชัยฯ ที่เอาชนะไปได้ พร้อมได้สิทธิ์ไปรอชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต พบผู้ชนะระหว่าง แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ กับ ยอดไอคิว อ.พิมลศรี ต่อไป
"ผมเข้าไม่ถึงตัวเลย นาบิล ต่อยยากมากเพราะเขาสูง ยกที่สองจังหวะที่ได้นับ พูดตรงๆเลย คือ เป็นจังหวะที่ฟลุ๊ก หมัดเข้าเป้า เราดวงดีตรงนี้ วันนี้เราชนะ เพราะเราดวงดี" เสือคิม เริ่มกล่าว
"ยกสามสิ่งที่ทำให้เรายืนอยู่ได้ หนึ่งเลย คือ หัวใจ สอง คือ เราได้นับเขายกสอง เราก็จะยอมง่ายๆ ไม่ได้ การเจอกับ นาบิล ถ้าให้มาต่อยกันอีก ผมต้องซ้อมหนักกว่าเดิม 5 เท่า เพราะว่าครั้งนี้ผมซ้อมหนักที่สุดเกือบจะในชีวิต ผมเจ็บหนักแบบนี้ เพราะโดนทั้งหมัด ทั้งเข่า นาบิล เป็นนักมวยที่สูง ยาว หนัก คม ของจริง ผมขอให้น้องประสบความสำเร็จ ผมอายุมากแล้ว ผมจะรอดูน้องในวันที่เขาแข็งแกร่งขึ้น"
"ผมไม่คิดเลยว่าจะได้โบนัส ขอบคุณบอสชาตรี ขอบคุณเสี่ยแขก ขอบคุณพี่ป๋อง ทีมงานพีเค. และทุกๆคนเลย ที่ช่วยผม ขอบคุณตัวผมเองที่ไม่ยอมแพ้ ผมคิดว่าจะได้แค่ 3.5 แสน อีกนิดเดียวผมจะมีธุรกิจ ผมจะมีบ้านให้ได้ ผมจะทำให้ได้ใน 2 ปี" กำปั้นจาก จ.จันทบุรี ปิดท้าย