“FPL” เปิดภาษาไทยครั้งแรก “MONOMAX League” ชวนจัดทีมลุ้นรางวัลใหญ่ตลอดซีซั่น

แฟนพรีเมียร์ลีกชาวไทยเตรียมสัมผัสประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลที่สนุกกว่าที่เคย เมื่อ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ชวนแฟนบอลร่วมสนุกกับ Fantasy Premier League (FPL) เกมแฟนตาซีฟุตบอลอย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีก
ซึ่งในฤดูกาล 2026/27 เปิดให้ใช้งานภาษาไทยเป็นครั้งแรก ช่วยให้แฟนบอลไทยสามารถจัดทีม เลือกนักเตะ วางแผนการเล่น และติดตามคะแนนได้ง่ายกว่าที่เคย พร้อมเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และแฟน FPL ตัวจริงเข้าถึงเกมได้สะดวกยิ่งขึ้น
Fantasy Premier League หรือ FPL คือเกมบริหารทีมฟุตบอลเสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลรับบทเป็น "ผู้จัดการทีม" สร้างทีมจากนักเตะพรีเมียร์ลีกภายใต้งบประมาณที่กำหนด โดยคะแนนของทีมจะอ้างอิงจากผลงานจริงของนักเตะในแต่ละ Gameweek ไม่ว่าจะเป็นการทำประตู แอสซิสต์ คลีนชีต หรือผลงานในสนาม ทำให้ทุกแมตช์ของพรีเมียร์ลีกมีความหมาย และทุกการตัดสินใจในการจัดทีมสามารถเปลี่ยนอันดับของคุณได้ตลอดทั้งฤดูกาล นอกจากนี้ ฤดูกาล 2026/27 ยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นหน้าใหม่เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
ขณะที่ผู้เล่นมากประสบการณ์ยังสามารถวางกลยุทธ์และบริหารทีมได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับแฟนบอลไทย MONOMAX จึงจัดกิจกรรม "MONOMAX League" ชวนแฟนพรีเมียร์ลีกทั่วประเทศนำทีม Fantasy ของตัวเองมาประชันฝีมือ พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ ตลอดฤดูกาล 2026/27 ทั้งรางวัลประจำเดือนและรางวัลใหญ่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ยิ่งเชียร์ ยิ่งลุ้น ยิ่งจัดทีมได้ดี ก็ยิ่งมีโอกาสคว้ารางวัล เพราะทุกประตู ทุกแอสซิสต์ ทุกคลีนชีต และทุกคะแนนจากนักเตะที่คุณเลือก อาจเป็นตัวตัดสินอันดับของคุณในแต่ละสัปดาห์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับประสบการณ์แฟนพรีเมียร์ลีกในประเทศไทย และช่วยให้แฟนบอลไทยเข้าถึงเกม Fantasy Premier League ได้ง่ายที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ
ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือการเป็นกุนซือของคุณแล้ว! เตรียมจัดทีมให้พร้อมก่อนศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 เปิดสนาม แล้วเข้าร่วมแข่งขันใน "MONOMAX League" เพื่อประชันฝีมือกับแฟนบอลทั่วประเทศ พร้อมลุ้นรับรางวัลตลอดทั้งฤดูกาล รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ผ่าน MONOMAX ในแพ็กเกจ Sports Standard รายปี ราคา 3,999 บาท รับชมได้ 1 อุปกรณ์ ความคมชัดระดับ Full HD หรือ Sports Premium รายปี ราคา 5,999 บาท รับชมพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ พร้อมภาพคมชัดระดับ 4K และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของ MONOMAX