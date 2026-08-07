พี่เจ็บน้องพ่าย! “ตะวันฉาย” โพสต์เศร้าไฟต์เดือด “เสือคิม” เบียดคว้าชัย “นาบิล”

ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต โพสต์สเตตัสสั้นๆสะเทือนใจว่า “จะร้องไห้” หลังผลการชกของสองนักมวยคนสนิทในศึก ONE THE INNER CIRCLE 25 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ออกมาไม่เป็นดังหวัง
ไฟต์นี้แฟนมวยต้องช็อกเมื่อ รุ่นน้องคนสนิทอย่าง “นาบิล อานาน ต้านความแกร่งของ เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. ไม่ไหว รุ่นพี่คนสนิทไม่ไหวพ่ายคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ ในการชกกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ซึ่ง เสือคิม แม้จะเป็นฝ่ายชนะและได้โบนัสไป 1.7 ล้านบาท แต่ก็บอบช้ำจากการโดนอาวุธของ นาบิล พอสมควร
หลังจบเกม ตะวันฉาย ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ระบายความในใจใต้โพสต์ของตัวเองอีกว่า “พี่เจ็บบ น้องก็แพ้” และ “พี่เจ็บมาก น้องคงเสียใจมาก” แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความผูกพันที่มีต่อทั้งสองคนอย่างชัดเจน