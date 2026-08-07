“ภัทรรัตน์” ซิวแชมป์ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ แบบนำรวดม้วนเดียว

ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ หวดรอบสุดท้ายได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จบด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 คว้าแชมป์ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026 ไปครองแบบนำรวดม้วนเดียว ที่สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี อรกนก สร้อยสุวรรณ รั้งรองมป์ที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟคลับ ระยะ 6,525 หลา พาร์ 72 จ.ชลบุรี ปรากฎว่า โปรอิ่ม-ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ วัย 23 ปีจากสระแก้ว ผู้นำตั้งแต่รอบแรก หวดรอบสุดท้ายได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 4 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 คว้าแชมป์ในไทยแอลพีจีเอฯ เป็นรายการที่สองในรอบ 2 ปีพร้อมรับเงินรางวัล 2 แสนบาท เจ้าตัวเผยว่า “สนามนี้ท้าทาย โดยรวมพัตเตอร์วันนี้ดีกว่าเมื่อวานเยอะ เลยสามารถทำให้ได้เบอร์ดี้เยอะ การมาได้แชมป์ที่นี้ก็รู้สึกดีใจมาก ทำได้ตามเป้าแล้ว”
ขณะที่รองแชมป์เป็นของ โปรไนท์-อรกนก สร้อยสุวรรณ วัย 25 ปีจากกรุงเทพฯ รองแชมป์ไทยแอลพีจีเอฯ 2026 ที่นครนายก จบอันดับสองอีกครั้งหลังเก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 รับเงินรางวัลไป 115,000 บาท โดยมี ปลาย-ภลินี วิมูลชาติ นักกอล์ฟสมัครเล่นเจ้าถิ่นวัย 18 ปี จากชลบุรี ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 รั้งอันดับสาม ส่วน โปรข้าวโพด-ปัทมาวดี กิตติกนก จากเชียงใหม่ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสามวัน 6 อันเดอร์พาร์ 210 จบอันดับ 4 รับเงินรางวัลไป 83,000 บาท