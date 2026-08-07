แฟนมวยช็อค “ซุปเปอร์เล็ก' พ่ายน็อค ภาวนาอย่าเจ็บหนัก ห่วงกระทบคิวป้องแชมป์ศึกใหญ่ ต.ค. นี้

แฟนมวยในโลกออนไลน์ ต่างแห่ส่งกำลังให้ ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย หลังพ่ายน็อคทีเคโอ ยก 2 ให้กับ อับดุลลา ดายาคาเอฟ ในการชกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ศึก ONE THE INNER CIRCLE 25 เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยก่อนพ่ายทีเคโอ เจ้าตัวได้ยกมือพร้อมกับชี้ไปที่ขา ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดอาการเอ็นเข่าฉีก หรือเอ็นเข่าบิด
ทั้งนี้แฟนๆมวยต่างภาวนาและลุ้นให้ ซุปเปอร์เล็ก ไม่บาดเจ็บหนักร้ายแรง เพราะเจ้าตัวยังมีคิวขึ้นชกในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ซึ่งจะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต กับ โจนาธาน ดิ เบลลา แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต สัญชาติอิตาลี-แคนาดา ที่ขยับรุ่นขึ้นมาล่าฝันคว้าแชมป์โลก 2 รุ่น ในศึก ONE ซามูไร 4 ที่อาริอาเกะ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม นี้ ด้วย