ชมรมอาสาป้องกันภัย ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี มอบเงิน สิ่งของ และอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

ชมรมอาสาป้องกันภัย นำโดย นายมนตรี ขวัญพราย ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายยศธน ผิ่งผือ และ นางบุญนิสา สิ่งผือ รองประธานชมรมฯ ตลอดจนคณะสมาชิกชมรมอาสาป้องกันภัย ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชนในพื้นที่
โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เยาวชน
นายมนตรี ขวัญพราย ประธานชมรมอาสาป้องกันภัย เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากภารกิจหลักในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้ว ชมรมฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การเดินทางมายังโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสในครั้งนี้เป็นการร่วมพลังของคณะผู้บริหารและสมาชิกที่ตั้งใจจะส่งมอบโอกาส เติมเต็มรอยยิ้ม และร่วมสร้างรากฐานที่ดีให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป”
ชมรมอาสาป้องกันภัยยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ควบคู่ไปกับภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง