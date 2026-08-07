ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าการกกท.เริ่มเข้มข้น เหลือแค่ "โปรดปราน-หมอมีชัย" ที่ผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท. ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ผ่านเกณฑ์เพียง 2 คน จากที่สมัครมาทั้งหมด 10 คนก่อนหน้านี้ โดยขั้นตอนต่อไป ให้ นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายบริหาร และ นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 และเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ
ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการ กกท. ไปเมื่อระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท. ซึ่งมีนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานสรรหาผู้ว่าการกกท. ได้ออกประกาศเรื่องรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นที่เรียบร้อย
ในข้อความระบุว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายบริหาร และ นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท. เป็นไปตามประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท. จึงกำหนดให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
การทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ประตู 1 (ลิฟต์ E 2) ตามลำดับ ดังนี้ นพ.มีชัย อินวู๊ด เวลา 09.30-09.50 น. และ นางโปรดปราน สมานมิตร เวลา 09.50-10.10 น. โดยการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนี้ จะนำคะแนนของผู้สมัครที่ได้รับ รวมเข้ากับคะแนนในการสัมภาษณ์ต่อไป
จากนั้นให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ที่ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์ราชการฯ อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ดังรายชื่อต่อไปนี้ นพ.มีชัย อินวู๊ด เวลา 10.00 น. และ นางโปรดปราน สมานมิตร เวลา 11.00 น.