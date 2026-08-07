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ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ สนับสนุนบาสเกตบอลเยาวชนศึก Junior Baller League 2026 มอบ FAZZIO Hybrid Lite แก่ดาวรุ่งผู้คว้าตำแหน่ง Top Scorer

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รับรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO Hybrid Lite มูลค่า 49,900 บาท
นางสาวอัญชลี ศรีพิทักษ์ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตราสินค้า ประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO Hybrid Lite มูลค่า 49,900 บาท ให้แก่ ด.ช.เฌ เฌ สุรคุปต์ จากทีม Rhino Chargers นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ (Top Scorer) ในการแข่งขัน Junior Baller League 2026

ในครั้งนี้ YAMAHA FAZZIO Hybrid Lite ร่วมส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้คอนเซปต์ “Feel The Unique Experience” ผ่านกีฬาบาสเกตบอล พร้อมร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน New Generation ให้ได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะผ่านการแข่งขันในรูปแบบลีกมาตรฐาน โดยยามาฮ่าให้การสนับสนุนการแข่งขันเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมมอบรางวัลพิเศษ รถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO Hybrid Lite มูลค่า 49,900 บาท ให้แก่ผู้ทำคะแนนสูงสุดประจำการแข่งขัน รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 149,900 บาท

สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอล Junior Baller League 2026 รุ่น JV อายุ 10–11 ปี จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนาเส้นทางของนักบาสเกตบอลเยาวชน สู่การก้าวเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพในอนาคต ผ่านการแข่งขันในรูปแบบลีกมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดยผลการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ทีม Midnight Mambas สามารถคว้าแชมป์ประจำปีไปครองได้สำเร็จ

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO Hybrid Lite ให้แก่นักกีฬาเยาวชนผู้คว้าตำแหน่ง Top Scorer ประจำการแข่งขัน Junior Baller League 2026 จัดขึ้น ณ โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล เมื่อเร็วๆ นี้

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