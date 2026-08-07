"มูนา-อันนา" พลิกชนะคู่ญี่ปุ่น ทะลุตัดเชือกขนไก่โคเรีย มาสเตอร์ส 2026

สองพี่น้องตระกูลเอี่ยมสอาด "อันนา" นันทน์กาญจน์ กับ "มูนา" เบญญาภา ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ แบดมินตัน โคเรีย มาสเตอร์ส 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่เกาหลีใต้ หลังลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา พลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อน กลับมาเอาชนะ ฮานาโกะ ฮาระ กับ ริโกะ คิโยเซะ คู่มือ 51 ของโลก จากญี่ปุ่น ไปแบบสุดระทึก 2-1 เกม 19-21, 21-15, 21-11
“มูนา” และ “อันนา” ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปดวลกับ ลี เซืองฮี กับ ปาร์ค มินจี คู่มือ 384 ของโลกจากเจ้าถิ่น เกาหลีใต้ ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 8 ส.ค.นี้