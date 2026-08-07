“จอนนี่” ฟาดเดือดปมกราดยิง พร้อมตั้งคำถามเด็กอยู่แค่เด็กม.2 เอาปืน-กระสุนมาจากไหนมามากมาย

จอนนี่ มือปราบ อดีตตำรวจคนดัง และเจ้าของค่ายมวยไทย จอนนี่มือปราบยิม โพสต์ฟาดเดือดประณามเหตุเด็กหนุ่มกราดยิงในโรงเรียน พร้อมตั้งคำถามแทงใจสังคม “แค่ ม.2 ไปเอาปืน-กระสุนมาจากไหนมากมาย?” หลังเกิดเหตุสลดเด็กบุกกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดับพุ่ง 8 ศพ เจ็บระนาว
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญสะเทือนใจคนทั่วประเทศ เมื่อเด็กนักเรียนชั้น ม.2 ก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้วถึง 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 22 ราย ในจำนวนนี้มีอาการสาหัสถึง 7 รายนั้น
ล่าสุด “จอนนี่ มือปราบ” หรือ นายยุทธพล ศรีสมพงษ์ อดีตนายตำรวจชื่อดังและเจ้าของค่ายมวย จอนนี่มือปราบยิม ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความรู้สึกสะเทือนใจและตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “คำถามคือ แค่ม.2 ไปเอากระสุน จากไหนมามากมาย?”
นอกจากนี้ อดีตมือปราบคนดังยังได้โพสต์ข้อความระบุเพิ่มเติมอย่างดุเดือด สะท้อนถึงความอัดอั้นและพฤติกรรมของเยาวชนในยุคนี้ว่า “ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนนี้อีกแล้ว มาวันนี้ ข่าวเด็กม.2 กราดยิง ผมเข้าใจโพสต์ของครูได้ดีเลย เฮ้อ” ซึ่งหลังโพสต์ก็มีชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วย และร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก