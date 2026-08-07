“ฮัดสัน”​ โรเตชั่นผู้เล่นนัดบู๊เมียนมา รักษาความฟิตลุยรอบรองอาเซียนคัพ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สนามราชมังคลากีฬาสถาน สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สอง ระหว่าง ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก กับ เมียนมา ทีมอันดับ 158 ของโลก
การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ชัยพล อดทน กองกลางของทีม
ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "สวัสดีทุกคน และยินดีต้อนรับทุกคน ก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่ แสดงความเสียใจต่อโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่าน ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ ส่วนเกมวันพรุ่งนี้ การเตรียมทีมก็ราบรื่นทั้งการฝึกซ้อม การทำงานร่วมกัน จากเกมที่ผ่านมาก็มีอาการล้า แต่ก็มีการพักฟื้น เต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้กับเมียนมา"
"สำหรับเคสของนักเตะที่ติดใบเหลือง ตอนนี้ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มก็มั่นใจในตัวนักเตะทุกคน ในการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนาน ต้องบริหารจัดการให้ดี ในช่วงระยะเวลาที่สั้น ไม่ใช่แค่นักเตะที่ติดโทษใบเหลือง มันมีเรื่องอาการบาดเจ็บ เพราะนี่คือช่วงปรีซีซั่น ผมก็ได้พูดคุยปรึกษากับสตาฟเกี่ยวกับ แนวทางในการเอาผลลัพธ์ และผ่านเข้ารอบต่อไป โดยที่นักกีฬาทุกคนต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศ"
"เกมรอบรองชนะเลิศ ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึง เพราะเรายังต้องเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ก็ต้องโฟกัสเกมนี้ทั้งสตาฟ และนักกีฬา แผนของเราคือโฟกัสในรอบแบ่งกลุ่ม เราต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้ เพราะพวกเขาก็มีความแข็งแกร่ง เราจะทำเต็มร้อยในเกมนี้ ส่วนการโรเตชั่นก็ต้องมีอยู่แล้ว เพราะนี่คือช่วงปรีซีซั่น มีนักกีฬาที่ล้าจากการซ้อม การแข่งขัน การเดินทาง ก็พยายามใช้นักกีฬาทุกคนให้ครบทั้งหมด แต่จุดสำคัญคือเราต้องโฟกัสเกมวันพรุ่งนี้ก่อน"
"แน่นอนครับว่าตัวผมมีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย และประเทศ รวมถึงทีมงานและนักเตะทุกคน สังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะนักเตะชุดไหนก็ตาม ทุกคนก็ใส่ใจกับประเทศของตัวเอง ผมก็ต้องตอบสนอง และรับผิดชอบในการพัฒนานักกีฬา ในหลายแคมป์ที่ผ่านมาก็มีความแตกต่างกัน อย่าง เอเชียน คัพ รอบคัดเลือก โจทย์ของเราคือ เราต้องชนะ เพื่อเข้ารอบสุดท้าย เอเชียน คัพ หรือเมื่อเดือนมิถุนายน ก็แตกต่าง ที่มีนักเตะใหม่เข้ามาเยอะ และหลายคนก็หยุดพักไปโดยไม่ได้ซ้อมและเข้ามา แคมป์นี้ก็เป็นช่วงปรีซีซั่น ก็อยากขอบคุณทุกสโมสรในประเทศไทย ในการปล่อยตัวนักกีฬา โฟกัสของผมคือ เกมต่อเกม แต่ก็จะพยายามเสริมเรื่องการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมก็ถือว่าพึงพอใจกับตัวเอง นักกีฬาทุกคนในแต่ละแคมป์"
"สุดท้ายก็อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคน ที่มาเชียร์พวกเรา ทั้งที่เดินทางไปเชียร์พวกเราที่ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว รวมถึงแฟนบอลที่มาเชียร์เราในเกมกับ มาเลเซีย การมีแฟนบอลจำนวนมาก ก็จะช่วยทีมได้มาก ยิ่งเวลาเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ ก็สามารถกดดันคู่ต่อสู้ ในการเล่นในบ้านของเรา หวังว่าเราจะมอบสิ่งที่ทำให้แฟนบอลทุกคน มาร่วมเชียร์ ให้กำลังใจ และอยากให้ซัพพอร์ตกันเยอะๆ"
ด้าน ชัยพล อดทน กล่าวว่า "บรรยากาศในทีมก็ดีใจ เพราะเราชนะมาสามนัดรวด เกมกับเมียนมา มีเป้าหมายที่จะเก็บชัยชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม เพื่อแฟนบอล และจะไม่ประมาทคู่แข่ง เพราะพวกเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่ง วันพรุ่งนี้ก็อยากให้แฟนบอล เข้ามาเชียร์กันเยอะๆ เราจะทำให้เต็มที่ และทำให้ดีที่สุด"
โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทย จะลงสนามพบเมียนมา วันที่ 8 สิงหาคม นี้ เวลา 20.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน แฟนๆสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ https://ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_aseancup2026