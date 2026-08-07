นักหวดไทยชิงกันเอง โชติรินทร์ พบ ศรร์วิศา ฝั่งชาย "วีรวิชญ์" ได้ลุ้นถ้วยศึกเวิลด์เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2569 เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า นักหวดดาวรุ่งไทย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาด ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ หลังจากตัดเชือกชนะ จัง จี วอน จากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 6-3, 6-4
โชติรินทร์ จะชิงฯ กับ "พิณเพลง" ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวางอันดับ 7 ที่ตัดเชือกชนะ "บีบี" ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ 2-0 เซต 6-3, 6-3 ทั้งนี้ จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่ 5 ของโชติรินทร์ และเป็นการลุ้นแชมป์แรกของ ศรร์วิศา
ด้านประเภทชายเดี่ยว "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ นักหวดไทย ทะยานสู่รอบชิงฯ ได้เช่นกัน หลังระเบิดฟอร์มฮอตออกมาปราบ แจ็ค คูเปอร์ มือวางอันดับ 6 จากฮ่องกง โดยเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-2
สำหรับรอบชิงชนะเลิศ วีรวิชญ์ จะพบกับ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ มือวางอันดับ 1 จากญี่ปุ่น ที่ตัดเชือกชนะ กานต์